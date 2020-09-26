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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:06:33 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları yüzde 0,60 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 3,19 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,44 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,19 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları -0,10 295 214 80
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,21 72 57 15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,41 17 5 12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,67 65 51 14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,20 69 53 15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,29 34 23 11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -3,19 13 0 13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 25 25 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) -0,60 262 138 124
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,22 55 12 43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,40 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,44 29 26 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,15 116 74 42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 8 20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,19 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,18 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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