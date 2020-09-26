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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:09:04 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 12,13 23,33
Şişe Cam 7,07 6,39 10,64
Bursa Çimento 6,46 5,85 10,43
Trakya Cam 4,66 4,25 9,65
Anadolu Cam 6,09 5,56 9,53
Soda Sanayii 8,00 7,31 9,44
Garanti Bankası 7,17 6,66 7,66
Karel Elektronik 17,95 16,74 7,23
Doğuş Otomotiv 15,98 15,00 6,53
Gözde Girişim 5,75 5,41 6,28
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,34 2,50 -6,40
Enka İnşaat 6,75 7,20 -6,25
Koza Altın 76,30 80,70 -5,45
DO-CO 308,80 322,50 -4,25
Oyak Çimento 7,74 8,08 -4,21
Petkim 4,22 4,40 -4,09
Kartonsan 682,20 710,00 -3,92
Vestel 16,76 17,43 -3,84
MLP Sağlık 16,51 17,07 -3,28
Koza Madencilik 12,69 13,12 -3,28
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 10.561.188.799
Garanti Bankası 9.344.434.699
Kardemir (D) 5.553.338.049
Petkim 3.805.427.707
Aselsan 3.288.847.789
Akbank 2.757.768.576
Turkcell 2.297.436.562
Türk Hava Yolları 2.183.773.734
Yapı ve Kredi Bank. 2.161.187.859
Vakıflar Bankası 2.146.922.570

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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