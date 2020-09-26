Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,96
|12,13
|23,33
|Şişe Cam
|7,07
|6,39
|10,64
|Bursa Çimento
|6,46
|5,85
|10,43
|Trakya Cam
|4,66
|4,25
|9,65
|Anadolu Cam
|6,09
|5,56
|9,53
|Soda Sanayii
|8,00
|7,31
|9,44
|Garanti Bankası
|7,17
|6,66
|7,66
|Karel Elektronik
|17,95
|16,74
|7,23
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|15,00
|6,53
|Gözde Girişim
|5,75
|5,41
|6,28
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,34
|2,50
|-6,40
|Enka İnşaat
|6,75
|7,20
|-6,25
|Koza Altın
|76,30
|80,70
|-5,45
|DO-CO
|308,80
|322,50
|-4,25
|Oyak Çimento
|7,74
|8,08
|-4,21
|Petkim
|4,22
|4,40
|-4,09
|Kartonsan
|682,20
|710,00
|-3,92
|Vestel
|16,76
|17,43
|-3,84
|MLP Sağlık
|16,51
|17,07
|-3,28
|Koza Madencilik
|12,69
|13,12
|-3,28
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|10.561.188.799
|Garanti Bankası
|9.344.434.699
|Kardemir (D)
|5.553.338.049
|Petkim
|3.805.427.707
|Aselsan
|3.288.847.789
|Akbank
|2.757.768.576
|Turkcell
|2.297.436.562
|Türk Hava Yolları
|2.183.773.734
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.161.187.859
|Vakıflar Bankası
|2.146.922.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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