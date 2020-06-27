Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,75
|2,32
|18,53
|Odaş Elektrik
|2,50
|2,11
|18,48
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,72
|17,44
|Sarkuysan
|6,90
|5,98
|15,38
|Türk Traktör
|78,50
|69,45
|13,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,85
|13,40
|10,82
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|23,06
|9,28
|Bizim Mağazaları
|19,30
|17,71
|8,98
|İş Fin.Kir.
|4,17
|3,88
|7,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|6,80
|7,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,31
|14,26
|-6,66
|Mavi Giyim
|46,82
|48,90
|-4,25
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|14,06
|-3,98
|Aselsan
|31,44
|32,72
|-3,91
|Ülker Bisküvi
|24,02
|24,96
|-3,77
|Pegasus
|54,05
|55,95
|-3,40
|Vakıflar Bankası
|5,13
|5,28
|-2,84
|Aksa
|7,16
|7,35
|-2,59
|Gübre Fabrik.
|26,30
|26,96
|-2,45
|Kartonsan
|440,00
|451,00
|-2,44
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|7.071.569.935
|Garanti Bankası
|6.001.443.162
|Vakıflar Bankası
|4.147.069.846
|T. Halk Bankası
|3.920.306.972
|Türk Hava Yolları
|3.800.850.001
|Karsan Otomotiv
|3.628.708.624
|Odaş Elektrik
|3.589.159.274
|Petkim
|3.549.185.799
|Emlak Konut GMYO
|3.249.470.984
|Aselsan
|3.143.950.304
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)