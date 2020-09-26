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Ekonomi Yatırımcı rehberi (1)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,10 kazançla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:04:52 -
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,10 kazançla 1.124,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.084,93 puanı, en yüksek 1.135,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,23 artışla 1.177,80
puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,38 kazançla 1.657,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,66 primle 1.033,27 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,61 değerle 1.717,68 puana yükseldi.


- Çemtaş en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,33
ile Çemtaş oldu. Onu yüzde 10,64 ile Şişecam, yüzde 10,43 ile Bursa Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,40 ile Halk GMYO, yüzde 6,25 ile Enka İnşaat, yüzde 5,45 ile Koza Altın şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 561 milyon lirayla Şişecam, 9 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 553 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 18 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 261 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.


- Altın düştü, dolar yükseldi


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,88 azalışla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 kayıpla 3 bin 23 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar yükselişle, avro ise düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,88'lik artışla 7,6410 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,99 azalışla 8,8760 lira oldu.

Geçen hafta 9,8480 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,68'lik azalışla 9,7810 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,77 değer kaybederek 8,2920 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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