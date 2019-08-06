Yatırımcı gözünü altına dikti! Faizden medet umma dönemi bitti

Akit Ekonomi

Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişi TL’nin son dönemde değerlenmesi nedeniyle yatırımcılarına tam anlamıyla yansımadı. Özellikle T.C Merkez Bankası’nın faiz politikasının aşağı yönlü yansıtması sonrasında gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altındaki değer düşüşü, yatırımcılar için alım fırsatı doğurdu.

Güvenli liman

Son 6 yılın en yüksek seviyesi 1.453 dolara kadar çıkan altının onsunda zirve denemelerinin devam edeceği sinyalini alan yatırımcılar, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırmasını da dikkate alarak, “güvenli liman” olarak gördükleri altına doğru yöneliyor. Öte yandan; ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve iki taraftan gelen açıklamalar da ‘savaş dönemlerinde altına yönel’ kuralını hatırlattığından Hürmüz Boğazı’ndaki İran ve İngiltere gerginliği de dikkate alındığında altına olan talepte hareketliğin yaşanması doğal olarak karşılanıyor.

Avrupa’da tablo karışık

Uzmanlar, Avro Bölgesi’nde yaşanan ekonomik sıkıntılar da dikkate alındığında altının ons fiyatının yukarı yönlü olabileceğinin güçlü sinyallerinin var olduğu tespitinde bulunuyor. Nitekim, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişlemeye yönelik tutumunu netleştirirken, Brexit sürecinin piyasalardaki belirsizliği artırması risk algısının daha da yükselmesini beraberinde getirdiği için mevcut karışık tablodan zarar görmek istemeyen yatırımların son adresi altın olmaya başladı.

Cazibesini korumaya devam edecek

Uzmanlar altın fiyatlarındaki seyirde, Fed’in bir sonraki faiz adımı ile ilgili sinyallerin etkili olacağı görüşünü dile getiriyor. Küresel piyasalardaki risk ortamının devam etmesi, düşük faiz ortamı ve ABD-Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları da ons altının değerlenme sürecini tetikleyen temel faktörler olarak görülüyor. Beklenti ise temmuz ayını 1.380-1.453 dolar arasında geçiren ons altında 1.500’lü seviyelerin test edileceği yönünde. Bunun için de takvim olarak eylül ayı ve sonrası dönem gösteriliyor.