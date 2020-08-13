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Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:07:40 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0329121972
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1772666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5517125
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,10655312
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,13684721
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,36331518
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,1712210
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0324240

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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