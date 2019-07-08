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Yatay geçiş kontenjan ve takvimini nasıl öğrenebilirim? Yatay geçiş ile öğrenci alan üniversiteler

Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? Okuduğunuz bölüme ya da benzeri bir programa başka bir üniversitede devam edebilirsiniz. Buna da kuramlar arası yatay geçiş deniyor. Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. Önlisans programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimleri ikinci yarıyıl için ocak ayı, üçüncü yarıyıl için de temmuz ayında ilan edilir. Lisans programlarında da ara sınıflar için yatay geçiş kontenjanları temmuz ayı içerisinde ilan edilir. Çankaya Üniversitesi'ne yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır. Yatay geçiş ile öğrenci alan üniversiteler?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
Yatay geçiş kontenjan ve takvimini nasıl öğrenebilirim? Yatay geçiş ile öğrenci alan üniversiteler

Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır? Okuduğunuz bölüme ya da benzeri bir programa başka bir üniversitede devam edebilirsiniz. Buna da kuramlar arası yatay geçiş deniyor. Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. Önlisans programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimleri ikinci yarıyıl için ocak ayı, üçüncü yarıyıl için de temmuz ayında ilan edilir. Lisans programlarında da ara sınıflar için yatay geçiş kontenjanları temmuz ayı içerisinde ilan edilir. Çankaya Üniversitesi'ne yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır.

Üniversite yatay geçiş 2019 yatay geçişle öğrenci alan üniversiteler hangileri

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir uygulamadır.

Puan Türü: Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekir (TM-1 den MF-4‘de geçiş yapmak isteyen öğrencinin, sınava girdiği yıl MF4 puanının da hesaplanmış olması gerekir).

Not Ortalaması: Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Yatay geçiş kontenjanlarının sınırlı olduğu düşünülürse, en yüksek ortalamaya sahip olan öğrencinin şansının daha yüksek olduğu görülür.

Geçiş Zamanı: Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz, öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekir. Önlisans programlarında ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarıda ise ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.

Başvuru Sayısı: Bir öğrenci 2 kez başvurabilir. Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilen bir öğrenci bir sonraki yarıyılda da başvuru yapabilir. Bu kararlar tamamıyla üniversitelere bırakılmıştır. Normalde 2. başvuru, 2. öğretim yılı sonunda yapılır.

Öğrenci Sayısı: Bir bölüme yatay geçişle kaç öğrenci alınacağı genellikle o bölümün öğrenci kontenjanı ile orantılıdır. Bu oran % 5-10 arası olabilir. 100 kişilik bir kontenjanı olan bölüm 5 öğrenci alabilir. Bu sayılar da üniversiteler tarafından belirlenir ve açıklanır.

Özel Durumlar: Kayıt dondurmuş olanlar yatay geçiş hakkını kaybetmez. Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
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  2. yatay geçiş nasıl yapılır 2019
  3. ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler
  4. yatay geçiş nasıl yapılır
  5. yatay geçiş nedir
  6. yatay geçiş şartları 2019
  7. yatay geçiş kolay olan üniversiteler
  8. merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

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