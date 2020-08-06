Yataş’tan ‘cinsiyet eşitliği’ zırvası... Fesat sözleşmenin yardakçıları birer birer dökülüyor

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Son dönemde Türkiye’de artış gösteren kadın cinayetleri toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken bu durumu fırsat bilen fitne odakları sapkınlığın meşru hale getirildiği İstanbul Sözleşmesi fanatizmi meydana getirdi.

Kadına şiddeti önlemediği ortaya çıkan skandal sözleşmenin savunuculuğunu yapan bazı odaklar anlaşmanın kadına şiddeti önlediğini iddia ederek sapkınlığın önünü açan İstanbul Sözleşmesi’ne arka çıkıyor.

Tartışmalara dahil olan Yataş grubu da haddini aşarak İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren skandal bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Tam adı ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan, kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge niteliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nin, kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi adına gösterilen çabalar için sağlam bir güvence olduğuna inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yataş grubunun haddi ve görevi olmadan yaptığı skandal açıklama tepki çekti.