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Gündem

Yaşzede idiler yaşzade oldular mı?

Kamuoyundaki "yaşzâde" algısının doğru olmadığını belirten YAŞ mağdurları, “2010 öncesi YAŞ kararlarına Yargı yolu açılsın” talebinde bulunuyorlar.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:48:00 -

28 Şubat sürecinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen mağdurlar, taleplerinin dikkate alınarak sorunların giderilmesini istiyor.

2010 yılı öncesine kadar YAŞ kararlarıyla ihraç edilen subay ve astsubaylar 2011'e kadar kanunla memuriyete döndükleri tarihe kadarki haklarını alamadılar.

2011 yılına kadarki, eşdeğer arkadaşlarının geldikleri rütbelerden yararlandırılmadılar.

Bu nedenle, “2010 öncesi YAŞ kararlarına Yargı yolu açılsın” talebinde bulunuyorlar.

YAŞ Mağdurları Derneği Başkanı Osman Doğruer’in TV5’te katıldığı canlı yayın yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada mağduriyetlerin giderilmesini isteyen “Yaşzedeler” Doğruer’in katıldığı yayını paylaşarak sorunlarını tekrar dile getirdi.

Söz konusu programda Doğruer, “Toplumumuzda YAŞ mağdurlarının tüm mağduriyetinin giderildiği, hatta ‘yaşzedeydiler, yaşzâde oldular’ algısı var. Kanun ilk çıktığında biz de böyle bir algıya kapıldık. Ama yasa çıktıktan, uygulama alanına girdikten sonra maalesef bunun böyle olmadığını gördük.” ifadelerini kullanmıştı.

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