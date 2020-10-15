  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yastık ve yorganlar yüzde 20 indirimle Koçtaş'ta
Aktüel

Yastık ve yorganlar yüzde 20 indirimle Koçtaş'ta

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:14:18 -
Yastık ve yorganlar yüzde 20 indirimle Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ta onlarca seçeneği ile yer alan yastıklar ve yorganlarda ekim ayı boyunca sürecek yüzde 20'ye varan indirimler başladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan Koçtaş'ta uyku grubu ürünlerinde ekim ayı boyunda yüzde 20'ye varan kaçırılmayacak indirimler başladı.

İyi bir uyku ile güne başlamak isteyenler için çeşit çeşit yastık ve yorganlarda indirimli fiyatlarla Koçtaş mağazalarından ve Türkiye'nin her yerinden "koctas.com.tr" ve Koçtaş mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor.

Koçtaş'ta bulunan, farklı vücut ısısına ve uyku alışkanlıklarına farklı kumaş ve dolgu malzemeleri ile hitap eden yastık ve yorganlar, konforlu bir uyku deneyimi sunarken güne sağlıklı ve zinde bir başlangıç yapmaya olanak sağlıyor.

Koçtaş uzmanları bebek, tek kişilik ve çift kişilik yastık ve yorganlar arasında seçim yaparken uygun sıcaklık ve dolgu özelliklerine dikkat edilmesini öneriyor. Uyku konforunu, kaliteli yatak örtüleri ve battaniye modelleri ile süsleyerek yatak odalarına farklı bir dokunuş katmak isteyenler de aradıkları her şeyi Koçtaş'ta bulabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme
Gündem

Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay