  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yastık altı altınlar bankada değerlenecek
Ekonomi

Yastık altı altınlar bankada değerlenecek

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesinin hem ülkeye hem de vatandaşa birçok avantaj sunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:55:00 -
Yastık altı altınlar bankada değerlenecek

Esen, İAR tarafından yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen ve şu anda Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası’nın katılımıyla yürütülen KADSİS projesi hakkında bilgi verdi. Bu konuda bugüne kadar yürütülen projelerin başında Altın Bankacılığı’nın geldiğini anlatan Esen, bu sistemde tüketicinin bankaların önceden duyurduğu bir günde belirlenen şubelere giderek altınlarını hesaba geçirdiğini, ancak istediği bir zaman diliminde bu işlemi gerçekleştiremediğini söyledi.

Esen, birçok kişi ve zamana bağlı olması nedeniyle Altın Bankacılığı’nın süreklilik arz etmediğine dikkati çekerek, “Yeni uygulamamızın farkı; Türkiye’nin 81 ilinde seçilmiş noktalarda ve her gün bu çalışmanın yapılacak olması… Dolayısıyla Adana’daki Ayşe teyze de İstanbul’daki Fatma Hanım da o gün altın yatırmak istediğinde bölgesindeki Altın Değerleme Noktası’na (ADN) giderek altınını yatırabilecek. Sürecin en önemli özelliği bu; süreklilik arz etmesi, tüm Türkiye sathında her gün yapılabilmesi, zaman farkı gözetmemesi ve şubeye bağımlı olmaması” dedi.

350 milyar dolarlık altın yastık altında

Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının önemline de değinerek, şöyle devam etti: “Son 1 yılda özellikle pandemiden dolayı herkes daha bir güvenli tarafta olmayı tercih etti ve birikimlerini TL’de tutmak yerine altında tuttu. Hatta bir gün lazım olursa satmakta zorlanırım diye insanlar evlerini veya arsalarını altına çevirdi. Bu nedenle de yastık altındaki altın miktarı kesinlikle bu dönemde daha fazla arttı. Bu gözle baktığımızda yuvarlak bir rakamla 4-5 bin ton civarındaki bir altından bahsedecek olursak, bugünde altının değerinin yükselmesiyle 300-350 milyar dolar gibi bir rakam var. Bu çok ciddi bir rakam. Tabii ki bu rakam 100 yıl gibi bir sürede yastığın altına girdi. Bizim hedefimiz 300 milyar dolarlık altını piyasaya çıkarmak değil, böyle bir şeyi yapamazsınız. 100 yılda yastığın altına giren miktarı, 1 yılda çıkaramazsınız ama şöyle bir durum var; 10 yıllık altın bankacılığı çalışmasında 100 ton altın ekonomiye girdi. Bu rakamı artırmak bizim isteğimiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama
Gündem

Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü olayla ilgili açıklama yaptı.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek ol..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı