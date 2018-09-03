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Yassine Benzia: Buraya gelmemde büyük etki etti!

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcu Benzia, sarı-lacivertli takıma geldiği için minnettar olduğu vurguladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:01
Yassine Benzia: Buraya gelmemde büyük etki etti!

Benzia'nın sosyal medya hesabından, başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Commoli'nin fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe'ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri benim buraya gelmemde büyük etki etti. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafaa etme şansı verdikleri için minnettarım. Şimdi iş başına! En büyük Fener!"

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:01
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