Yaşlılık maaşı nedir ve yaşlılık maaşı almanın şartları nelerdir?

Ülkemizde maddi durumu kötü olan pek çok kişiye devlet tarafından maddi destek verilmektedir. 65 yaşının üzerinde olan vatandaşlarımıza da yaşlılık maaşı verilerek destek verilmektedir. Yaşlılık maaşından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, bu yardımı almak için neler yapması gerektiğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaşlılık maaşına nasıl başvuru yapılır?

65 yaşının üstünden olan vatandaşlarımız bulunduğu ilin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek şahsen başvuru yapmaları gerekir. Başvuru yapan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilir. Yapılan bu başvuruların sonucunda, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Yaşlılık maaşı almanın şartları nelerdir?

1-65 yaş ve üstü olmak

2-Nafaka sorumlusu olmamak

3-2828 kanun kapsamında herhangi bir harçlık almamak

4-SGK ve Bağkur kaydı bulunmamak

5-İsteğe bağlı prim ödememek

6-Herhangi bir geliri bulunmamak