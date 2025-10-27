Yaşlılık lekeleri nasıl yok edilir? Büyüme durma çizgileri: 50 yaşındaki ciltte görünür... Püf noktasına bakın ne

  • İSTANBUL
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Yeniakit Publisher
Selma Savcı
Orta yaş gelip çattığında cildimizde ufak lekeler görmeye başlarız. İnsanlar doğanın insan üzerindeki bu etkisi ile büyük bir drama yaşar. Özellikle son dönemlerde çoğu insanda sahte botoksların uygulaması nedeniyle yaşanan komplikasyonlar kriz ve trajediye dönüştü. Herkesin kafasına takıldı! Peki bu yaşlılık lekeleri nasıl yok edilir? Söz konusu püf noktası... Cilt lekeleriyle vedalaşmak isteyenler için en iyi ve güçlü formüller burada!

Orta yaş gelip çattığında cildimizde ufak lekeler görmeye başlarız. Gittikçe kararır ve kötü görünür. Dahası yaşlandığınızı ilan eder. Peki bu yaşlılık lekeleri nasıl yok edilir?

Yaşlandıkça görünümümüz değişiyor. Kırışıklıklar artıyor, duruşumuz değişiyor, cildinizde lekeler oluşuyor. Hepsinin çaresi var artık. Şimdi size yaşlılık lekeleriyle savaşmanın yollarını anlatacağız. Peki yaşlılık lekeleri kaç yaşında başlar? Bu lekeler 50 yaş civarında ciltte görünür. Tabii beslenme şekliniz, o ana kadar güneşte geçirdiğiniz süre, genetik faktörler bu lekelerin oluşum hızını etkiler. Ancak ömrünüzün sonuna kadar yaşlılık lekeleriyle yaşamak zorunda değilsiniz. Çaresi var. Hem de birden fazla…

Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Birebir oranında elma suyu ile karıştırın. Bir pamuk yardımıyla lekelere uygulayın. Bunu birkaç hafta boyunca her gün yaptığınızda lekelerin yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz.

Limon Suyu

Lekenin üzerine limon sürüp yarım saat bekleyin ve ardından soğuk su ile yıkayın. Ayrıca limon suyu, bal ve gülsuyu karışımı da lekeleri iyi gelir.

Aloe Vera

Son günlerde herkesin evinde görülmeye başlanan aloe vera bitkisi lekeler için gerçekten bire birdir. Bir sap aloe verayı kesin, sıvısını çıkarın ve lekeye sürün. Hatta tüm yüzünüze ve boynunuza uyguayın. Yıkamayın, bırakın o şekilde kurusun. Farkı birkaç haftada göreceksiniz.

Hint Yağı

Hint yağı da yaşlılık lekelerinden kurtulmak için etkili bir yöntemdir. Bu yağ pigmentesyon görünümünü azaltır ve lekeleri yok eder. Lekeye bu yağ ile masaj yapıp birkaç saat bekletin. Uygulamayı günde 2 kez yapın.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi ölü cilt hücrelerden kurtulmayı sağlar. Cildi taze, sağlıklı hale getirir. Elma sirkesini birebir oranında su ile karıştırın. Ve lekelere pamuk yardımıyla uygulayın. 20-30 dakika bekleyip yıkayın. Özellikle güneş kaynaklı lekelerde oldukça etkilidir.

Oksijenli su

Oksijenli su ilk yardım setinin bir parçası olduğu için, her evde olması gerekir. Bu suyu yaşlılık lekelerini azaltmak için kullanabilirsiniz. Yatmadan önce, her gece yüzünüzü oksijenli suya batırılmış bir pamuk ile silin. Durulamayın. Sabah kalktığınızda bile cildiniz ışıldayacak.

Yaşlılık lekeleri nasıl geçer sorusuna bir diğer cevap ise yeterli su tüketimidir.

Büyüme durma çizgileri nedir?

Büyüme durması çizgileri , Harris çizgileri olarak da bilinir , organizmaya zarar verildiği anda büyüme plağının pozisyonunu temsil eden ve büyüme durması nedeniyle uzun kemiklerde oluşan artmış kemik yoğunluğu çizgileridir . Bunlar yalnızca radyografide veya enine kesitte görülebilir . Çizgilerin oluştuğu yaş, bir radyografiden tahmin edilebilir. Harris çizgileri genellikle çocukluk çağı yetersiz beslenmesi , hastalığı veya travmasının bir sonucu olarak tartışılır. Diğer çalışmalar, Harris çizgilerinin saf bir beslenme veya patolojik stres sonucundan ziyade normal büyüme ve büyüme ataklarının bir sonucu olarak yeniden değerlendirilmesini önermektedir. Hidrokinon, kojik asit, arbutin veya niasinamid gibi aktif maddeler içeren beyazlatıcı kremler, leke tedavisinde sıkça kullanılır. Bu kremler, melanin üretimini baskılayarak lekelerin rengini zamanla açar. Genellikle dermatolog tavsiyesiyle kullanılan bu ürünler, düzenli kullanımda etkili sonuçlar verir. Cilt yaşlanmasının tek nedeni genetik değilmiş. Uzmanlara göre her gün farkında olmadan yaptığımız bazı alışkanlıklar ve kullandıklarımız...

