Yaşlılık lekeleri nasıl yok edilir? Büyüme durma çizgileri: 50 yaşındaki ciltte görünür... Püf noktasına bakın ne

Orta yaş gelip çattığında cildimizde ufak lekeler görmeye başlarız. Gittikçe kararır ve kötü görünür. Dahası yaşlandığınızı ilan eder. Peki bu yaşlılık lekeleri nasıl yok edilir?

Yaşlandıkça görünümümüz değişiyor. Kırışıklıklar artıyor, duruşumuz değişiyor, cildinizde lekeler oluşuyor. Hepsinin çaresi var artık. Şimdi size yaşlılık lekeleriyle savaşmanın yollarını anlatacağız. Peki yaşlılık lekeleri kaç yaşında başlar? Bu lekeler 50 yaş civarında ciltte görünür. Tabii beslenme şekliniz, o ana kadar güneşte geçirdiğiniz süre, genetik faktörler bu lekelerin oluşum hızını etkiler. Ancak ömrünüzün sonuna kadar yaşlılık lekeleriyle yaşamak zorunda değilsiniz. Çaresi var. Hem de birden fazla…

Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Birebir oranında elma suyu ile karıştırın. Bir pamuk yardımıyla lekelere uygulayın. Bunu birkaç hafta boyunca her gün yaptığınızda lekelerin yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz.

Limon Suyu

Lekenin üzerine limon sürüp yarım saat bekleyin ve ardından soğuk su ile yıkayın. Ayrıca limon suyu, bal ve gülsuyu karışımı da lekeleri iyi gelir.

Aloe Vera

Son günlerde herkesin evinde görülmeye başlanan aloe vera bitkisi lekeler için gerçekten bire birdir. Bir sap aloe verayı kesin, sıvısını çıkarın ve lekeye sürün. Hatta tüm yüzünüze ve boynunuza uyguayın. Yıkamayın, bırakın o şekilde kurusun. Farkı birkaç haftada göreceksiniz.

Hint Yağı

Hint yağı da yaşlılık lekelerinden kurtulmak için etkili bir yöntemdir. Bu yağ pigmentesyon görünümünü azaltır ve lekeleri yok eder. Lekeye bu yağ ile masaj yapıp birkaç saat bekletin. Uygulamayı günde 2 kez yapın.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi ölü cilt hücrelerden kurtulmayı sağlar. Cildi taze, sağlıklı hale getirir. Elma sirkesini birebir oranında su ile karıştırın. Ve lekelere pamuk yardımıyla uygulayın. 20-30 dakika bekleyip yıkayın. Özellikle güneş kaynaklı lekelerde oldukça etkilidir.

Oksijenli su

Oksijenli su ilk yardım setinin bir parçası olduğu için, her evde olması gerekir. Bu suyu yaşlılık lekelerini azaltmak için kullanabilirsiniz. Yatmadan önce, her gece yüzünüzü oksijenli suya batırılmış bir pamuk ile silin. Durulamayın. Sabah kalktığınızda bile cildiniz ışıldayacak.

Yaşlılık lekeleri nasıl geçer sorusuna bir diğer cevap ise yeterli su tüketimidir.

