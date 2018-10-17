Yaşlıların ve çocukların kabusu 'Zatürre'

Yaşlılarda bağışıklık sistemi düşük olduğu için hızla ilerleyebilir. “Birkaç gün bekleyelim, bir şey olmaz, nezledir, griptir dememeliyiz.” Doğrudan hastaneye veya aile hekimliklerine başvurmak gerekmektedir. Mesela zatürreye yakalanmış yaşlı hastalar 60 ve 65 yaş üzeri hastalar ayakta tedavi aldığı halde tedavi sonuç vermiyorsa veya ateşi sürekli devam ediyorsa çocuklarda yaşlı hastalarda erişkinlerde ateşi devam ediyorsa mutlaka hastaneye yatırılması gerekiyor. Özellikle acil servislere dahiliye, göğüs polikliniklerine başvurulmalı.

Çocuktaki belirtileri

Çocuğun yaşına ve zatürreye sebep olan mikroplara göre belirtiler farklıdır. Yüksek ateş ve öksürük temel belirtilerdir.

● Küçük bebeklerde öksürük olmadan da zatürre olabileceği unutulmamalıdır.

● Zatürrenin çok önemli bulguları, nefes alırken kaburga aralıklarının içeriye doğru çekilmesi ve çocuğun solunum zorluğu içinde olmasıdır.

● Solunum hızının 1 yaşın altındaki bebeklerde 50'nin, 2-5 yaş arasındaki çocuklarda 40'ın ve 5 yaşından büyüklerde de 30'un üzerinde olması zatürre veya başka bir ciddi solunum yolları hastalığının işaretidir.

● Burun kanadı solunumu, solunumun hırıltılı olması, dudakların morarması da zatürreye ait belirtiler olabilir.

● Zatürre, küçük çocuklarda ateşle beraber uyuklama veya huzursuzluk, karın ağrısı, kusma, ishal veya beslenme bozukluğu gibi belirtilerle de karşımıza çıkabilir.

● Zatürre teşhisi çoğu zaman klinik belirti ve muayene bulgularına dayanılarak konur. Her hastanın akciğer röntgeninin çektirilmesi gerekli değildir.

● Solunum sayısının fazla olması, morarma, uyuklama, inleme, derinin kuruması, çocuğun meme veya mamasını reddetmesi ağır zatürreyi gösterir.

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla çocuk zatürree olup ölüyor



Bu hastalığın sebebini yanlış bildiğimiz için soğuk havadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabi soğuk havanın da mutlaka etkisi var. Daha çok kapalı alanda kalındığı için bu hastalık tetikleniyor. Bunun sebebi ise hastaları kapalı alanda kalması. Böylece daha çok insanlarla temas yüzünden hastalık bulaşabiliyor. Bunu önlemenin birinci yolu soğuktan korunmak.. Kapalı alanda uzun süre kalındığı zaman odayı sürekli havalandırmak gerekir.

50 yıl kadar öncesine kadar çocuklarımızı daha bir iki yaşındayken çoğu defa zatürree yüzünden kaybederdik. Paniklemeyelim. Artık önlenmesi ve tedavi edilmesi mümkün olan hastalıklar içinde zatürre başta geliyor.

Yaşlılarımız için de büyük bir tehlike zatürre.. Mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor. 65 yaş üstü herkese devlet hem grip hem zatürre aşısını bedava yapıyor. Yapılan aşının 5 yıllık süresi var. Aile hekimliklerine başvurmanız yeterli.



Buna rağmen araştırmalara göre 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinin yüzde 20'sinin sebebi zatürreedir.

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla çocuk bu hastalık yüzünden ölmektedir. Ülkemizde de 5 yaşından küçük çocuklarda ölümlerin başta gelen sebebi halâ zatürredir.

Zatürre, akciğer dokusunun iltihabıdır.

Pek çok virüs, bakteri veya mantar zatürreeye yapabilir, ancak bunlar içinde en çok rastlanan etken “pnömokok” ismi verilen bakterilerdir.

TEDAVİ EVDE DE YAPILABİLİR

Zatürre, özel durumlar dışında ev şartlarında da tedavi edilebilir.

2 aylıktan küçük bebekler, ağır zatürre belirtileri gösteren çocuklar, tekrarlayan zatürreesi olanlar, altta yatan kalp veya diyabet gibi hastalığı olanlar ile iki günlük antibiyotik tedavisine cevap vermeyenlerin mutlaka hastanede yatırılarak tedavileri gerekir.

TEDAVİ SÜRESİ 7-10 GÜN..

Zatürre, erken tanındığında antibiyotiklere iyi cevap veren ve tamamen geçen bir hastalıktır. Antibiyotik seçimi çocuğun yaşına, hastalığın klinik özelliklerine göre yapılır. Zatürreye sebep olan etkenin belirlenmesi çok zordur ve bu da zaten özel durumlar dışında gerekli değildir. Genel durumun düzelmesi, ateşin düşmesi gibi iyileşme belirtileri ilk 48 saat içinde görülür. Antibiyotik tedavisinin süresi 7 ilâ 10 gündür.

Solunum güçlüğü ve morarma olan bebeklere oksijen tedavisi de uygulanmalıdır. Küçük bebekler daha sık emzirilmeli ve çocuğa yaşına uygun yüksek kalorili besinler verilmelidir. Çocuğun susuz kalmamasına çok dikkat edilmelidir.

Lütfen dikkat edin

● Düşük doğum tartısı ve prematürelik,

● Anne sütü almama,

● Beslenme bozuklukları,

● D vitamini eksikliği,

● Evde sigara içilmesi,

● Kalabalık evlerde yaşama,

● Kızamık ve boğmaca aşılarının yapılmaması,

● Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması çocuklarda zatürree riskini artıran faktörlerdir.

Pencere açılmadığı zaman evde bir hasta varsa, çocukta da olsa yaşlı da olsa bütün aile bireylerine bulaştırabilir. Soğuk ayaz demeyip bulunduğumuz ortamı günde yarım saat veya yirmi dakika aralıklarla havalandırmamız gerekir. Önemli olan hastalığa yakalanmamaktır. İlaç basittir yazılır ama öncesinde korunma her şeyden daha önemlidir. İkinci koruma yolu da hasta olan biriyle temastan kaçınmaktır. Çocuk hastaysa mümkün olduğu kadar diğer aile bireyleriyle uzak tutmak gerekir. Yetişkin bir hasta varsa çocuklardan uzak tutmak mümkünse bir iki gün için uzaklaştırmak gerekir.

Eğer ateş, çok fazla öksürük, balgam, nefes darlığı ve ciddi semptomlar yoksa antibiyotik kullanmanın mantığı yoktur.