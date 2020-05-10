  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlılar parkları doldurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Gaziantep’te saatler 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:54:42 -
Yaşlılar parkları doldurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Gaziantep’te saatler 11.00’i gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar parklara çıkarak temiz havanın ve arkadaşlarıyla buluşmanın tadını çıkardı.


Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan yaşlılar akranlarıyla parkta bir araya gelerek doya doya sohbet etti. Gaziantep’in Arabana ilçesinde ise yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğe kaldırıldığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan parka akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden yaşlılar hem güneşli havanın hem da haftalar sonra arkadaşları ile bir araya gelmenin tadını çıkarttılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı