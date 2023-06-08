Yaşlı kadının gülümseten anları! Hesabına yatan parayı çok buldu bankacıya vermek istedi

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri gülümsetti.

Bankaya yatan maaşını almaya giden yaşlı bir kadına bankamatik memuru hesabındaki 14 bin 600 TL'yi tek tek sayarak verdi. Kendisine verilen parayı çok bulan yaşlı kadın "parayı çok verdin" dedi. Memur ise "Çok gelmiş çok verdim" ifadelerini kullandı.

Harçlık vermek istedi

Yaşlı kadın 'Bir tanesini de sen al' diyerek memura harçlık vermek istedi. Kadının "Nasıl yiyeceğim bu kadar parayı" demesi izleyenlere tebessüm ettirdi.

O anlar cep telefona kamerasında yansıdı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.