Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa’da sokakta yürüyen yaşlı kadın, gaspçıların saldırısına uğradı.
Bursa’nın Emir Sultan Mahallesi’nde sokakta yürüyen bir kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. Yaşlı kadını ıssız bir sokakta gören hırsızlar, çantayı alarak kaçtı. Yaşlı kadın ‘Kimliği verin bari’ diyerek seslendiği gaspçılara kayıplara karıştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi sonrası emniyet harekete geçti.
Emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yaşları 18’den küçük olan iki hırsız yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili konuşan mdağdur yaşlı kadın "Annemlere gidiyordum. İki çocuk geldi. Çantayı aldılar. ‘Kimliğimi alayım bari‘dedim. Dinlemediler. 600 lira para vardı çantamın içerisinde. Anneme bisküvi götürüyordum ama alıp kaçtılar" dedi.