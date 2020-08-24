  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:29:00 -

Bursa’da sokakta yürüyen yaşlı kadın, gaspçıların saldırısına uğradı.

Bursa’nın Emir Sultan Mahallesi’nde sokakta yürüyen bir kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. Yaşlı kadını ıssız bir sokakta gören hırsızlar, çantayı alarak kaçtı. Yaşlı kadın ‘Kimliği verin bari’ diyerek seslendiği gaspçılara kayıplara karıştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi sonrası emniyet harekete geçti.

Emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yaşları 18’den küçük olan iki hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili konuşan mdağdur yaşlı kadın "Annemlere gidiyordum. İki çocuk geldi. Çantayı aldılar. ‘Kimliğimi alayım bari‘dedim. Dinlemediler. 600 lira para vardı çantamın içerisinde. Anneme bisküvi götürüyordum ama alıp kaçtılar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı