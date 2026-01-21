  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yaşlı eklemlerde devrim: Yeni tedavi proteze alternatif

Stanford Üniversitesi araştırması, yaşlanmayla kaybolan eklem kıkırdağının yeniden üretilebildiğini gösterdi; yöntemin artriti durdurabileceği ve eklem protezi ihtiyacını azaltabileceği aktarıldı.

Stanford'da yapılan araştırmaya göre, yaşlanmayla artan ve kıkırdak kaybıyla bağlantılı bir proteini engelleyen tedavi, yaşlı farelerin dizlerinde kıkırdak kaybını tersine çevirdi. Sporcularda sık görülen bağ yaralanmalarına benzer diz hasarları sonrası artritin gelişmesinin de durdurulduğu aktarıldı.

Çalışmanın, Stanford Medicine araştırmacıları tarafından yürütüldüğü ve Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.

EKLEM PROTEZLERİNE ALTERNATİF OLABİLİR

Bilim insanları, aynı yaklaşımın insanlardan alınan kıkırdak dokularında da olumlu sonuç verdiğini aktardı. Tedavi edilen dokularda yeni ve işlevsel kıkırdak oluşumunun başladığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu yöntemin ileride hap ya da eklem içine enjeksiyon yoluyla uygulanabileceğini ve diz ile kalça protezi ameliyatlarına olan ihtiyacı azaltabileceğini ifade etti.

YAŞLANMA PROTEİNİ HEDEF ALINDI

Çalışmada odaklanılan proteinin, yaşla birlikte artan ve dokuların yenilenmesini yavaşlatan bir 'yaşlanma enzimi' olduğu belirtildi. Bu proteinin baskılanmasıyla kıkırdak hücrelerinin daha genç bir davranış sergilemeye başladığı aktarıldı.

Araştırmacılardan Helen Blau, bunun yetişkin dokuların yenilenmesi açısından yeni bir yaklaşım sunduğunu söyledi.


