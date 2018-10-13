Yaşlı bulunan evde...

“Çekirdek Aile” kendilerini yedirip içiren, kaşığı tutmasını bilmez iken öğreten, yuyup yıkayan, koruyup kollayan, adam eden anne babalarını yanlarında taşıyamaz oldu. Başlarından savmaktalar. Bayramdan bayrama ararlarsa ne iyi.. Ama bunun bir büyük pişmanlığı var. “Eyvah anam babam!” denilecek vicdan kanatacak günler var.. Hatta, evlatlardan bu defa aynı hayırsızlığın görüleceği, “Ee, ben de etmiştim ettiğimi buldum..” diye dövünülecek günler var. Böyle bir ortamda ana baba kadri bilip onları yanlarında baştacı edenlere ne mutlu.. Fakat onlar da dikkat etmeliler. Ev kazaları açısından yaşlılar büyük risk altında. Hem de onların bu kazalar sonucu ölmeleri söz konusu..

Mobilyalara yaşlıların düşme ve çarpma riskini azaltmak için onları duvarlar boyunca veya köşelere yerleştirmelisiniz. Kapıya yakın olarak yerleştirilmiş bir oturma yerinin eve yorularak gelenlerin dinlenmesini sağlar. Kapıya ya da duvara yerleştirilen bir tutma kolu da düşme riskini azaltacaktır.



Yaşlıların çoğunun baston kullandığı düşünülerek kapı üzerinde bir baston askısı yapabilirsiniz. Elbiselerini asmak için ise erişim engelleri düşünülerek farklı yükseklikli askılar tercih etmelisiniz.

Yaşlıların daha rahat yaşayabilmeleri için kapı kolları, elektrik düğmeleri ve prizler uygun yükseklikte olmalı.



Yaşlıların vakitlerinin çoğunluğunu oturarak geçirir. Oturma odasında kötü tasarlanmış sandalyeler ve koltukların omurgayı ve bacakları rahatsız edeceği, ayağa kalkmalarını güçleştireceğini unutmamalısınız. Ona tek seçenek bırakmanız da haksızlık olacaktır. Yumuşak oturaklı ama sert destek kollu sandalye ve koltuklar gerekir. Ayağa kalkmalarının zor olmaması için de oturma yüksekliğinin çok alçak ve derin olmaması da..

Koltuk ve sandalye döşemelerinde yaşlıların karamsar ruh halinden uzaklaşmalarını sağlayacak canlı renkler, küçük çiçek desenli kaygan olmayan kumaşlar tercih edebilirsiniz.



Yaşlıların mutfakta daha az yorulmaları için sağ veya sol el kullanımına bağlı olarak fırın tezgah ve bulaşık makinesinin uygun yönde yerleştirilmesi; ocak ısıtıcı gibi araçların düğmelerinin açık kapalı durumları kolayca fark edebilecek biçimde işaretletmiş olması, tezgahların çok yüksek olmaması da hayatlarını kolaylaştıracaktır. Size hayır dua edeceklerdir.

Yaşlıların mutfakta çalışırken uzun ya da sarkıntılı olup tutuşmaya sebep olabilecek kıyafetler giymemesi gerektir. Özellikle bıçak kullanılan çalışma yüzeylerinde parlak ışık kullanılmaması hem sıcak hem soğuk su akışını sağlayan yuvarlak olmayan tek kontrollü musluklar kullanılması da yaşlıların maruz kalabileceği ev kazalarını önleyebilir.



Yaşlılar için banyolarda kaymayı engelleyici oturma yeri olan geniş bir duş yeri olmalı. Banyo zeminin kaymaz özellikli olması bilseniz ne kadar önemli. Onlar çoğu defa orada kayıp düşmekte, kalça kemikleri kırılıp ölümcül hasar almaktalar.



Ayrıca onların rahat abdest almalarına uygun yükseklikte lavabonuz olursa, yine ne çok hayır dua alırsınız, bir düşünün..

Yatak odasının banyo ve tuvalete yakın olması, özellikle yatak ile tuvalet arasındaki alanda dolaşımın engellenmesine sebep olacak eşya bulundurulmaması iyi olur. Kısmetse hatırlatacak birkaç çift sözümüz kaldı yarına..