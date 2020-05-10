Yaşlı amcanın vapur ısrarı gülümsetti

İstanbul’da yaklaşık 2 ay sonra evden çıkan 65 yaş üstü adamın vapur ısrarı gülümsetti. Üsküdar’da işi olduğunu söyleyen yaşlı adam, “Vapurlar çalışmıyor, sokağa çıkma yasağı var da biz çıktık. Üsküdar’da bir işim vardı, 3’e kadar yetişirdim, vapurlar çalışıyor zannediyordum” dedi.

Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası birçok vatandaş dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle Beşiktaş’ta sahiller yaşlılara kalırken, kimi vatandaşlar sokağı evindeki eşine görüntülü arayarak gösterdi, kimileri ise denizi çekti. Günler sonra sahilde nefes alan yaşlılar deniz havasının tadını çıkardı. Yaşlı bir amca ise vapurların çalışmadığını öğrenince üzüntü yaşadı. Üsküdar’da işi olduğunu söyleyen yaşlı adamın ısrarla Üsküdar vapurunu sorması gülümsetti.

“Vapurlar çalışmıyor, Üsküdar’da bir işim vardı, 3’e kadar yetişirdim”

"Vapurlar çalışmıyor mu?" diye soran bir başka vatandaş ise, “Vapurlar çalışmıyor, sokağa çıkma yasağı var da biz çıktık. Üsküdar’da bir işim vardı, ona da gidemedim. Oraya gidecektim, ben 65 yaşın üstündeydim. 3’e kadar yetişirdim, vapurlar çalışıyor zannediyordum” diye konuştu.

“Doğma büyüme buralı olduğum için denizi özledim”

Günler sonra evden çıkarak dışarıyı gezen yaşlı bir vatandaş, “O benden genç olduğu için etrafı gösteriyorum. O her zaman çıkıyor, ben bir kere çıktım. Yaş 66, iznim var bugün. Eşime gösteriyorum, onun çıkması serbest olmasına rağmen tembelliğinden çıkmıyor. Ben doğma büyüme buralı olduğum için denizi özledim” dedi.