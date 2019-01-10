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Yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:40
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kastamonu'da Halil Sevim (81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak üzerinde bulunan evinde tek başına yaşayan Halil Sevim'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri sağlık görevlileri eşliğinde eve geldi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Sevim'in vücudunda darp izine rastlanılmazken, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Halil Sevim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:40
  1. Kastamonu
  2. yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
  3. yaşlı adam
  4. Halil Sevim

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