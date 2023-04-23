  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli EYT'liler dikkat! İlk maaş için banka detayı, bunu yapmak şart

TEM’de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı
Yaşam Yaşıtları bayram kutlamasında o serada!
Yaşam

Yaşıtları bayram kutlamasında o serada!

Yeniakit Publisher
2023-04-23 15:26:00 -
Yaşıtları bayram kutlamasında o serada!

Antalya'nın Serik ilçesindeki 13 yaşındaki çocuk, yaşıtları gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak yerine serada karpuz hasatında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülke genelinde çocukların katılımıyla yoğun şekilde kutlanıyor. Bazı çocuklar ise aile bütçelerine katkı sağlamak için bugünü çalışarak geçirdi. 13 yaşındaki Abdülkadir Çiftçi, Serik ilçesindeki bir serada ailesiyle karpuz hasatı yapıyor. Çiftçi, seralardan toplanan karpuzları tek başına kamyonet kasasına sıralıyor. Kendisine atılan karpuzları havada yakalayıp, kamyona yerleştiren Çiftci, okula gitmek istemeyip, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

"Okumak istiyorum"

Bayram alanı yerine serada bulunan Abdulkadir Çiftci, "13 yaşındayım karpuz işi yapıyorum. Okumadığım için bu işi yapıyorum ama pişmanım. Günlük 300 lira kazanıyorum. Bunun yanında ot temizleme ve karpuz işine gidiyorum. Babamın tanıdığı kişilerle bu işi yapıyoruz. Bana etraftan 'sen küçüksün niye okumadın' diyorlar, biz okumadık bu hale geldik. Okusaydım hakim, savcı ya da avukat olmak isterdim. Tekrar okumak için okula gitmek istiyorum" dedi.

Bu çiçekleri koparmanın cezası çok büyük
Bu çiçekleri koparmanın cezası çok büyük

Yaşam

Bu çiçekleri koparmanın cezası çok büyük


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayılar bu evlere dadandı
Ayılar bu evlere dadandı

Yaşam

Ayılar bu evlere dadandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23