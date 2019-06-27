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"Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek"

- Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar:"Fenerbahçe, Yasir'i istiyor. Bizim için değerli bir oyuncu. Fenerbahçe sözleşme bedelini yatırdığında Yasir'i kadrosuna katacak"- "Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ümraniyespor'da bir istikrar var ve bunu devam ettirebilmek için iskelet yapımızı bozmayacağız"- "Kısıtlı imkanlarımıza rağmen yeni sezon da play-off'u zorlayacağımızı düşünüyoruz"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
"Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek"


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni kulüp başkanı Tarık Aksar, kırmızı-beyazlıların sol beki Yasir Subaşı'yı Fenerbahçe'nin transfer etmeye yakın olduğunu söyledi.

Ümraniyespor Kulübünün geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulunda Recep Yoğurtçu'nun yerine göreve seçilen başkan Aksar, AA muhabirine transfer çalışmaları, stat düzenlemesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takımdaki birkaç oyuncuya transfer teklifi geldiğini belirten Aksar, "Bu oyuncuların başında Yasir Subaşı geliyor. Bildiğiniz gibi Yasir bize Fenerbahçe'den geldi. Yasir'in sözleşmesindeki maddeyle sarı-lacivertliler oyuncuyu bir sezon sonra alabilecekti. Fenerbahçe, Yasir'i istiyor. Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Tarık Aksar, Yasir'in geride kalan sezonda Ümraniyespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Bizim için değerli bir oyuncu. Fenerbahçe sözleşme bedelini yatırdığında Yasir'i kadrosuna katacak. Fenerbahçe eğer transferden vazgeçerse de biz kendisiyle devam etmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksar, kırmızı-beyazlı takımın hücum oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Trabzonspor ile isminin geçtiğini ancak kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtti.


- "Ümraniyespor çıtayı çok yükseltti, yükümüz ağır"


Teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yeni sezonda da devam etmek istediklerini aktaran Tarık Aksar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Taşyürek bizim en son hocamız ve oldukça istikrarlı bir yol aldı. Hocamıza öncelik verip onunla görüşmemiz gerekiyordu. Nitekim de öyle yaptık. Teknik direktörümüz geldiği günden bu yana takımı başarıdan başarıya koşturdu. Hocamız bizimle çalışmak isterse olur. Bazı noktalarda kendisine serbestlik verdik. Yarın, öbür gün yine bir araya geleceğiz."

Kendilerinden önceki Recep Yoğurtçu başkanlığındaki yönetimin güzel işlere imza attığının altını çizen Aksar, "Ümraniyespor çıtayı çok yükseltti, yükümüz ağır. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ümraniyespor'da bir istikrar var ve bunu devam ettirebilmek için iskelet yapımızı bozmayacağız. Aynı ekiple devam edebilmek için çaba sarf ediyoruz. Sözleşmesi biten oyuncu arkadaşlarımızla yeniden görüşeceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Aksar, takımı sürükleyecek yeni transferler yapmayı düşündüklerini anlatarak, "Bu transferlerin arkasına da genç ve yetenekli arkadaşlarımızı almak istiyoruz. Bizim önceliğimiz gençleri önemseyerek önümüzdeki sezonlarda altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla takımı bütünleştirmek ve oyuncu üretip-satan kulüp haline gelmek. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen yeni sezonda da play-off'u zorlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Stat müjdesi


Ümraniye Belediyesi Stadı'nın tribün inşasının sona ermesi için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Tarık Aksar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz daha önce burası bir çöplüktü. Gaz sıkışmasının azalması için belli bir zamana ihtiyaç var. Mesela diğer kale arkasına yapılan tribünde herhangi bir problem yok. Burası, bu sezon kısmet olursa açılacak. Skor tabelasının bulunduğu kale arkasında sızıntı olma ihtimali nedeniyle bekliyoruz. Sanırım bu, birkaç sezon daha sürecek. Daha sonrasında stadımızı tamamen yenileyeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le yarın bir toplantı yapacaklarını anlatan Aksar, "Bu toplantıda Spor Toto 1. Lig'deki takımların ekonomik olarak desteklenmesi için federasyondan yardım isteyeceğiz. Yayıncı kuruluştan ve farklı yerlerden gelen gelirlerle kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz fakat bu gelirler bizim için çok yetersiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
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  4. Spor Toto Süper Lig
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  7. Ümraniyespor
  8. Yasir Subaşı

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