Yasin Öztekin’in yeni durağı belli oldu
Türk futbolunun emektar yıldızlarından, Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla şampiyonluklar yaşayan 39 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin’in yeni durağı belli oldu. 3. Lig ekiplerinden Uşakspor, Ahmet Çoruhlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ilk bombayı patlatarak gurbetçi yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
Uşakspor’da yeni yönetimle birlikte başlayan değişim rüzgarı, transferde büyük bir gövde gösterisine dönüştü. Kulüp yönetimini devralan Ahmet Çoruhlu, geçen sezon İzmir Çoruhlu FK’da birlikte çalıştığı emektar yıldız Yasin Öztekin ile Uşak’ın başarısı için el sıkıştı. Kariyerine Almanya’nın köklü kulübü Borussia Dortmund’da başlayan, Türkiye’de ise dev kulüplerin formasıyla zirveye çıkan Öztekin, ilerleyen yaşına rağmen geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Yasin Öztekin, geçen sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda Yalova FK, ikinci yarıda ise Çoruhlu FK'da 6'şar gol attı.