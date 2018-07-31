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Yasin Öztekin'den Galatasaray'a gönderme! İnşallah gol atarım

Göztepe'nin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Yasin Öztekin eski takımı ve yeni macerası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 21:19
Yasin Öztekin'den Galatasaray'a gönderme! İnşallah gol atarım

Göztepe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı futbolculardan Yasin Öztekin, Galatasaray döneminin geride kaldığını ve oynadığı maçta Galatasaray'a gol atmak istediğini açıkladı.

Transfer döneminde ismi bir ara Beşiktaş ile anılan sonrasında Göztepe ile görüşen yıldız oyuncu, şartlarda anlaşamayınca Bursaspor ile pazarlık masasına oturdu. İmzanın atılması beklenirken yıldız oyuncu, Bursaspor yönetimi ile mali konularda sıkıntı yaşayınca bu defa Göztepe'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM

Hollanda kampında açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra Sarı-kırmızılı kulübün kendisine yeni teklif yapmadığını belirterek, "Akıllı bir insan düşündüğünde Galatasaray'da 160 tane maça çıkmışım. Süper Lig'e bakarsanız 4 senede benden daha fazla maçı, asisti, benden daha çok gol atan kanat oyuncusu var mı bilmiyorum. Belki 3-5 tane vardır. Bir yerde 3-4 sene oynadığında, "Yasin sözleşmeni 2-3 sene daha uzatalım" derler. Ama öyle bir şey olmadı. 4 sene oynadım, 6 tane kupam var. İyi ki de oynamışım"

İNŞALLAH 1-2 GOL ATARIM

Artık Göztepe'nin başarısı için mücadele edeceğini kaydeden yıldız oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi Göztepe zamanı. Ekmeğimi artık burada kazanacağım. Ben Galatasaray'a karşı da oynasam sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'da 4 sene oynadım geçti, gitti ve bitti. Sahaya çıkarsam inşallah 1-2 gol atarım."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 21:19
  1. Bursa
  2. YASİN ÖZTEKİN
  3. Galatasaray
  4. Göztepe

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