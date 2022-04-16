Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Uğur Aslan'ın sunumuyla bundan böyle her Cuma gecesi saat 00:15'de izleyici karşısına çıkacak olan Afara’nin ilk konukları arasında Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir?

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988’de İstanbul’da doğdu. Bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Videolarıyla tanınınca kendini eksik hissedip konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Zenga isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu.