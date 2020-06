Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla hasta çocuğa umut oldu

Antalya'da 5 yıl önce kan vererek kök hücre bağışçısı olan Kızılayda görevli kan alma uzmanı Yasemin Emir, genleri ilik naklini bekleyen çocukla uyum sağlayınca büyük mutluluk yaşadı - Yasemin Hemşire'nin kök hücre bağışı işlemi sırasındaki genç bir fidana can olma heyecanını AA ekibi görüntüledi - Bağışta bulunduğu çocuk ve ailesiyle tanışmak isteyen Yasemin Emir: - "Genetik ikizim küçük bir çocuk, kim olduğunu ya da nerede yaşadığını bilmiyorum. Sadece onun hayatının devam etmesi için küçücük bir şey yapıyorum" - Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop: - "Kök hücre bekleyen sayısız hasta var ve her gün biriyle eşleşebilmek için umutla bekliyorlar. Bağışçılar olarak sayıyı ne kadar artırırsak o kadar umutların bir an önce gerçekleşmesine vesile oluruz"