YASED Başkanı Sargın: "Kolay İhracat ile dış ticarette dijitalleşme eksenli yeni dönem başlıyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı Kolay İhracat Platformu’nun Türkiye’ye rekabet avantajı sağlayabileceğine dikkati çekerek, “Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyi iş süreçlerine dahil etme vizyonu ile geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dış ticarette yeni bir dönem başlıyor. Dijitalleşmenin imkanlarından faydalanmanın, ihracatçı firmaların verimini artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sargın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Pekcan'ın duyurduğu Kolay İhracat Platformu'nun günümüzde ticaretin temelini oluşturan bilgiyi, en hızlı ve kolay şekilde sunacağını belirtti.

Sargın konuya ilişkin, “Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyi iş süreçlerine dahil etme vizyonu ile geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dış ticarette yeni bir dönem başlıyor. Dijitalleşmenin imkanlarından faydalanmanın, ihracatçı firmaların verimini artıracağına inanıyoruz. Günümüzde ticaretin temeli olan bilgiyi en hızlı ve kolay şekilde sunacak olan platform sayesinde Türkiye’nin hem ihracatı hem de ihracatçı sayısı yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşmenin imkanlarından faydalanmanın ihracatçı firmaların verimini artırabileceğine işaret eden Sargın, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyi iş süreçlerine dahil etme vizyonu ile geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dış ticarette yeni bir dönem başlıyor. Tüm ticaret bilgileri dijital ortamda ihracatçıların kullanımına sunuluyor. Özellikle KOBİ’lerin potansiyellerini tespit etmeye yönelik kapsamlı bir araç sunan Kolay İhracat Platformu bir ilki gerçekleştirerek güncel pazar ve ürün çeşitlendirmesi bilgilerinin takibini sağlıyor. Platform, Türkiye’ye rekabette de avantaj sağlayabilir. Yapay zekanın yapacağı yönlendirme, özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımızın daha doğru adımlar atmasını sağlayacak. Atılacak doğru adımlar, yeni girilecek ülkede rakiplerin önüne geçilmesi noktasında avantaj sağlayabilir. YASED olarak ülkemizin ekonomik kalkınması sürecinin lokomotifi olan ihracatımızı artıracağına inandığımız bu platformun ülkemiz iş dünyasına hayırlı olmasını dileriz."



- "Dijitalleşme Türkiye’nin de dünyanın da önceliği haline geldi"



Ekonomik toparlanmanın en verimli şekilde gerçekleşmesi ve rekabet gücünün koronavirüsten kaynaklı kriz öncesi dönemden daha üst düzeye getirilmesi için dijitalleşme gündemine hız verilmesi gerektiğini belirten Sargın, "Son 30 yılda yaşadığımız tüm resesyonların sonrasında otomasyona ve dijitalleşmeye verilen önemin arttığını deneyimlemiştik ancak, salgının iş yapış şeklimiz ve iş modellerimizde daha şimdiden yarattığı değişimlerin, bu alandaki gelişimi daha da hızlandırmasını bekliyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde 'ülkemizin geleceğine yatırım' temasıyla belirlediğimiz çalışma alanlarımızdan biri küresel tedarik zincirlerinde ülkemizin payının yükseltilmesi, diğeri ekonomide dijital dönüşüm. Her iki konumuz da, Türkiye’nin de dünyanın da önceliği haline geldi." ifadelerini kullandı.