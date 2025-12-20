Yaşayan efsane Halil Mutlu öğrencilerle buluştu

Halter tarihinde önemli bir yere sahip olan, 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu ve 10 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşayan, 20'den fazla dünya rekoru kıran 'Dinamo' lakaplı eski milli halterci Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mutlu; spor hayatına nasıl başladığını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlattı. Küçük yaşlarda spora yönelmenin önemine değinen Halil Mutlu, düzenli çalışmanın ve hedef koymanın başarıdaki rolüne dikkat çekti. Samimi anların yaşandığı buluşmada Mutlu, öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı ve kariyerinde başına gelen olumlu ve olumsuz yönleri öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerden gelen 'Şampiyon olmak zor muydu, günde kaç saat çalışıyordunuz ve spor yaparken dersler nasıl yürütülmeli?' gibi soruları yanıtlayan Halil Mutlu, eğitimle sporun birlikte yürütülebileceğini ifade etti. Buluşmanın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren eski milli halterci, çocuklara spor yapmayı sevmeleri ve hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere spor yapmayı sevmeleri ve hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyen Halil Mutlu, "Gençlerle beraber olmak, onlarla enerjinizi paylaşmak çok güzeldi. Çocuklarımıza bir şeyler vermek istiyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bir şeyi ne kadar istiyorlarsa, o kadar zaman ayırmaları gerektiğini söyledik. Hepsinin hayalleri var" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe eski milli halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da katılım sağladı.