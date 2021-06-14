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Gündem Yaşar Yakış Türkiye'yi aşağılamaya kalktı
Gündem

Yaşar Yakış Türkiye'yi aşağılamaya kalktı

Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, eski milletvekili ve bürokrat Yaşar Yakış, ABD için, "Türkiye'nin zayıflığından yararlanacak" dedi. Yakış daha önce de, "S-400'ün Türkiye'ye faydası olmaz" diyerek kara propaganda yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:21:00 - 2021-06-14 15:00:30
Yaşar Yakış Türkiye'yi aşağılamaya kalktı

Türkiye uluslararası arenada hiç olmadığı kadar güçlü konumdayken, başta küresel eşkıya ABD olmak üzere yıllarca Türkiye'nin zayıflığından nemalanan ülkeler her fırsatta diz çöktürmek için ellerinden geleni ardına koymuyor. Her saldırıya rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, bşata Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki etkinliği ile dünyaya meydan okuyor.

Türkiye tüm saldırılara göğüs germek zorunda kalırken, içimizdeki Batı seviciler de her fırsatta kendi ülkelerine saldırmaktan çekinmiyor. Son olarak 40 yıllık diplomat olduğunu söyleyerek gündemi değerlendiren Yaşar Yakış, "Bu nasıl tecrübe" dedirtecek skandal açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı yardımcılığı da yapan eski milletvekili, bürokrat ve AK Parti kurucu üyelerinden olan Yaşar Yakış, Türkiye aleyhindeki asılsız açıklamalarla yine gündem oldu.

Cumhuriyet'e konuşan Yakış, ABD - Türkiye ilişkilerine dair pes dedirten yorumlarda bulundu. 

ABD'nin, Türkiye'nin "zayıflığından yararlanacacağını" söyleyerek kendi ülkesini aklınca aşağılamaya kalkılan Yakış, "40 yıllık diplomasi tecrübem bana şunu söylüyor; görüşeceğiniz insanın birçok eksikliği varsa ondan tepe tepe yararlanırsınız." dedi.

Yakış, "İçinde bulunduu bu durum nedeniyle Türkiye'nin bu zayıflığından ABD'nin yararlanmaması mümkün değildir, pek tabii isteyecektir. Bu iktidarın çökme arefesinde olduğunu da hesaba katarak kendiliğinden çöksün biz bir şey yapmayalım diye de düşünebilirler. Dışişleri mekanizmasının dünyada bir itibarı vardı. Şimdi ömründe hiç keman çalmamış bir insanı başkemancı olarak konsere çıkarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

S-400'lere de karşı çıkmıştı

Adeta Beyaz Saray Sözcüsü gibi konuşan Yaşar Yakış, daha önce de S-400'lere karşı çıkmıştı. Yakış, "Türk savunma sistemi NATO'nun sistemine entegre edildi. Eğer bu sistem (S-400) entegre edelmezse Türkiye'ye bir faydası olmayacaktır. Kullanışlı olmaz." demişti.

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Yorumlar

Europa

Bu arkadas ta kimlere göz kirptigi asikadir. Batiya teslim olmak istiyen çoktur içimizde, Sanki feto nun sözlerine gatirlatiyor bize, Nediyordu feto, haçlilarin sizleri iskal etmesi kötü degildir kariniza kiziniza mussalkat olmaz diyordu feto sarlatani, batini girip çiktigi topraklarda, sadece tecavuz lar/soykurumlar/yakip yikmalar/asimeli/evcil hayvanlari bile insan üstün gören bir batiya güvenmemizi istiyorlar tc de laikciler neden acaba?????? Çok beklersiniz!!!
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Egeli

Ezikkkkkk
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