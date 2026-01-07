Yaşar Kaplan’ı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Kaplan, 2023’te pankreas kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Almanya’da bir hastanede ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Yeni Akit’te yazarlık yapan Kaplan, 28 Şubat karanlığıyla yılmadan mücadele etmişti. Kaplan, bu mücadele uğruna çok çile çekmişti. 1952 Niğde doğumlu olan Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü. Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nda memurluk; Devlet Planlama Teşkilatı’nda tercümanlık; Mila Haber Ajansı’nda yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Eksen Yayıncılık ile aylık Meydan dergisinin sahipliği ve genel yayın yönetmenliği vazifesini yürüttü. Kaplan, 28 Şubat sürecinde Yeni Akit’te yazarlık yaptı. Dört ayrı eserinden dolayı kovuşturmaya uğrayan Yaşar Kaplan, Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle Ceza Yasası’nın 163’üncü maddesine muhalefetten yargılanıp altı yıl üç ay hüküm giydi. Üç yıla yakın cezaevlerinde kaldı. Hapisten çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya’ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Kaplan vefat edene kadar hayatını ve çalışmalarını Almanya’nın Köln kentinde sürdürdü.