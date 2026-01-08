Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

Geçen yaz döneminden beri Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuyla ilgili girişimlerde bulunmuştu. Şu anda da bir hareket var ancak Inter Yönetimi tecrübeli futbolcuyu devre arasında göndermeye pek sıcak bakmıyor.