Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...
Her şey bir anda olacak... Milli yıldızımız için müthiş gelişme artık kapıda...
Togg almak isteyenler dikkat: T10X ve T10F başlangıç rakamları değişti! İşte 2026 yılının güncel fiyat listesi
Her şey bir anda olacak... Milli yıldızımız için müthiş gelişme artık kapıda...
Galatasaray ve Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcuya Serie A'dan bir takım daha talip oldu...
Geçen yaz döneminden beri Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuyla ilgili girişimlerde bulunmuştu. Şu anda da bir hareket var ancak Inter Yönetimi tecrübeli futbolcuyu devre arasında göndermeye pek sıcak bakmıyor.
İş sezon sonuna kalırsa ortalık daha da karışacak. Çünkü Juventus da oyuncuyla ilgili harekete geçme kararı aldı. Juve'nin, 2026 yazı için resmi bir teklif girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak.
Yani 31 yaşındaki futbolcu, 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Bu durumda Inter'in talep edebileceği bonservis miktarları da düşecek... Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arasında işi bitiremezse sezon sonunda tekrar düğmeye basacak. Fakat bu kez karşılarında Juventus Kulübü de olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23