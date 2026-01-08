  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

Her şey bir anda olacak... Milli yıldızımız için müthiş gelişme artık kapıda...

#1
Foto - Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcuya Serie A'dan bir takım daha talip oldu...

#2
Foto - Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

Geçen yaz döneminden beri Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuyla ilgili girişimlerde bulunmuştu. Şu anda da bir hareket var ancak Inter Yönetimi tecrübeli futbolcuyu devre arasında göndermeye pek sıcak bakmıyor.

#3
Foto - Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

İş sezon sonuna kalırsa ortalık daha da karışacak. Çünkü Juventus da oyuncuyla ilgili harekete geçme kararı aldı. Juve'nin, 2026 yazı için resmi bir teklif girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak.

#4
Foto - Hakan Çalhanoğlu transfer dönemini altüst edecek şimdiden...

Yani 31 yaşındaki futbolcu, 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Bu durumda Inter'in talep edebileceği bonservis miktarları da düşecek... Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arasında işi bitiremezse sezon sonunda tekrar düğmeye basacak. Fakat bu kez karşılarında Juventus Kulübü de olacak.

