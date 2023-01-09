Yaşar Kaplan, Ankara’da ebediyete uğurlanacak
Düşünce ve fikir dünyamızın önemli isimlerinden olan ve 28 Şubat cuntacılarına karşı destansı bir mücadele veren akit’in cesur kalemlerinden Yaşar Kaplan’ın cenaze programı netleşmeye başladı.
HABER MERKEZİ
Bir süredir tedavi gördüğü Almanya’da vefat eden Kaplan’ın cenazesinin Ankara’da defnedileceği öğrenildi. Konuyla ilgili akit’in ulaştığı Kaplan’ın kardeşi ve eski Niğde Kayırlı Belediye Başkanı Lisani Kaplan, define ilişkin şunları söyledi: “Çok net olmamakla birlikte ağabeyimin cenazesi Almanya’dan direkt Ankara’ya gelecek. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecek. Salı veya çarşamba günü diye umut ediyoruz. Program netleşir netleşmez gereken açıklamayı yapacağız.”