Yaşar Değirmenci Hocamızdan anlamlı sohbet! Bir eğitimci olarak Peygamberimiz
BDA Genel Merkezi, “BDA Fikir-Sanat Konuşmaları” kapsamında Akit Gazetesi köşe yazarı, eğitimci, yazar Yaşar Değirmenci ağabeyimizi ağırlamaya hazırlanıyor.
HABER MERKEZİ
Rahmet, mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan, Müslümanlara yenilenme ve tevbe fırsatı sunan üç ayların manevi gölgesinin üzerimize düştüğü bu kutlu günlerde yürekleri aydınlatacak etkinliklere de hız verildi. BDA Genel Merkezi, “BDA Fikir-Sanat Konuşmaları” kapsamında Akit Gazetesi köşe yazarı, eğitimci, yazar Yaşar Değirmenci ağabeyimizi ağırlamaya hazırlanıyor. 17 Şubat Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek sohbette, Yaşar Değirmenci ağabeyimiz “İki Cihan Serveri” Peygamberimizin eğitimci yönünü ele alacak. BDA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "BİR EĞİTİMCİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)" konulu sohbete tüm kardeşlerimiz davetlidir.