  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Yaşar Değirmenci Hocamızdan anlamlı sohbet! Bir eğitimci olarak Peygamberimiz
Kültür - Sanat

Yaşar Değirmenci Hocamızdan anlamlı sohbet! Bir eğitimci olarak Peygamberimiz

Yeniakit Publisher
2024-02-16 14:33:00 -
Yaşar Değirmenci Hocamızdan anlamlı sohbet! Bir eğitimci olarak Peygamberimiz

BDA Genel Merkezi, “BDA Fikir-Sanat Konuşmaları” kapsamında Akit Gazetesi köşe yazarı, eğitimci, yazar Yaşar Değirmenci ağabeyimizi ağırlamaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ

Rahmet, mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan, Müslümanlara yenilenme ve tevbe fırsatı sunan üç ayların manevi gölgesinin üzerimize düştüğü bu kutlu günlerde yürekleri aydınlatacak etkinliklere de hız verildi. BDA Genel Merkezi, “BDA Fikir-Sanat Konuşmaları” kapsamında Akit Gazetesi köşe yazarı, eğitimci, yazar Yaşar Değirmenci ağabeyimizi ağırlamaya hazırlanıyor. 17 Şubat Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek sohbette, Yaşar Değirmenci ağabeyimiz “İki Cihan Serveri” Peygamberimizin eğitimci yönünü ele alacak. BDA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek "BİR EĞİTİMCİ OLARAK PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)" konulu sohbete tüm kardeşlerimiz davetlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23