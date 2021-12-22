Yeni Akit Gazetesi yazarı Yaşar Değirmenci, 'İktidar bu meseleyi âcilen çözmelidir!' başlıklı yazısında, uzun süren çekişmeli boşanma davalarının ve zinanın suç sayılmamasının toplumun temeli olan aileye zarar verdiğini, iktidarın bu konuyu acilen çözmesi gerektiğini belirtti.

İşte o yazı:

Yoğun gündem, muhalefet partilerinin, AK Partinin yaptığı her icraatı kabullenemeyişleri, iç ve dış güçlerin lider Türkiye’yi durdurma çabaları, ‘erken seçim’ yaygaraları, Batı’nın uşaklığını yapan içimizdeki ve İslâm ülkelerinin halleri çok üzücüdür, vahimdir.

Milletin, ümmetin, insanlığın ümidi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. İktidardaki AK Parti de her türlü yaşanan zor ve sıkıntılı döneme (yapılan kitlesel plan, program, proje, vs.) rağmen milletin, ümmetin, insanlığın, mazlumun ümidi; zalimin korkusu ve kâbusudur. Bizlere de doğru, iyi ve güzel çalışmalarına yardımcı olmak düşer. Yanlışlarına ikaz, eksiklerinin tamamlanması uyarılarını da yaparız. Bunu belirtirken insanımızın dinmeyen yarasına çare olunmasında zaruret olduğu halde; bu ‘Aile Meselesi’ hâlâ çözülememekte, uzayıp gitmektedir. Âcilen çözülüp huzur ve sükûnun sağlanması elzem olan bu hususa mutlaka çare bulunmalı, ailelerin mağduriyeti çözümlenmelidir. Ülkemizde aile yapısının temellerine konan dinamitler teker teker patlamakta ve aile yapısını darmadağın etmektedir. Bu konuda acil çözüm bekleyen en önemli ve yaygın problemlerden bahsetmek istiyorum.

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