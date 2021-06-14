Yaşam Kurtarıcı Proje hayata geçiyor!

Oğuzhan Gültekin / Ankara

ABD, Avustralya, Hollanda, İngiltere, İtalya gibi ülkeler tarafından kullanılan ve odağına kan ve kan bileşenleri yerine hastayı alan “Hasta Kan Yönetimi (HKY)”, multidisipliner, kanıta dayalı, hastanın kendi kanını korumayı ve onu hasta için yeterli düzeyde tutmayı hedefliyor. Hasta bakım kalitesinin arttırılması için uygun kan kullanımı amaçlayan proje doğru zamanda, doğru ürünü, doğru hastaya, doğru nedenle vermenin yollarını arayan yöntem olarak değerlendiriliyor. Hastanın tıbbi ve cerrahi yönetiminde, kan kaybını en aza indirerek hastanın kendi kanını en iyi şekilde kullanmaya, yetersiz ise yeterli hale getirerek korumaya odaklanan ve hastanede yatış süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltarak hasta sonuçlarını iyileştiren bir yöntem olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Projenin paydaşları ise; Tıp fakülteleri, eğitim-araştırma, devlet, özel ve vakıf hastaneleri , hastanelerin transfüzyon komiteleri ve transfüzyon merkezleri, Türk Kızılayı, süreli bölge kan merkezleri, ilgili bilimsel dernekler, Yüksek Öğretim Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumları olarak sıralandı.