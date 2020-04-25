Yasaları çiğnemişler! İBB'nin rezalet kitaplarıyla alakalı yeni skandal patlak verdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları siyasete alet etti. Ekrem İmamoğlu tarafından çocuklara gönderilen paketlerde "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı skandal bir kitap yer aldı.

Dağıtımı durdurulan kitap bugün İBB logosuyla dağıtıldı

Gazeteci Süleyman Özışık, "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı rezalet kitabın Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi tarafından basıldığını söyledi. Söz konusu kitabın, iki sene önce okullarda dağıtımının İstanbul Valiliği tarafından sakıncalı olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu ifade eden Özışık, bugün ise aynı kitabın logosunun değiştirilerek çocuklara gönderildiğini söyledi.

Kitapta neler var?

"Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitapta, çocukların "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" ifadelerin yer aldığı pankart taşıması ve slogan atmaları resmedilmiş.

"Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitapta; "Demokrasi İçin "Sandık" Şarttır Ama Yeterli Değildir" bölümü yer alıyor.

Dinlerin yer aldığı bölümde İslamiyet, Hrsitiyanlık ve Yahudilik gösterilirken Alevilik de bir din olarak çocuklara lanse ediliyor.