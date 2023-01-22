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Spor Yasaklı Amedspor taraftarından yine taşkınlık!
Spor

Yasaklı Amedspor taraftarından yine taşkınlık!

Deplasman maçına giriş yasağı bulunan Amedspor taraftarı, Arnavutköy'de buluşunca Emniyet engeli ile karşılaştı. "Taraftara polis ablukası" propagandası yapan Amedspor taraftarı, stad önünde taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:22:00 - 2023-01-22 17:28:59

 Yeniakit.com.tr 

TFF 2. Lig'in 21. haftasında Amedspor, Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Amedspor'un daha önceki maçlarında yaşanan olaylar sebebi ile İstanbul Arnavutköy'de oynayacağı mücadele için taraftar yasağı getirilmişti.

Yasağa uymayan Amedsporlu taraftarlar, stad önünde emniyet engeli ile karşılaştı.

Amedspor taraftarı çeşitli sloganlarla taşkınlık çıkarttı.

Amedsporlular, emniyet müdahalesine ilişkin "Taraftara polis ablukası" yaygarası kopardı.

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‘Amedspor kapatılsın’ çağrısı

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Amedspor nerede olay orada!

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Amedspor nerede olay orada!

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