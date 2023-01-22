Yasaklı Amedspor taraftarından yine taşkınlık!
Deplasman maçına giriş yasağı bulunan Amedspor taraftarı, Arnavutköy'de buluşunca Emniyet engeli ile karşılaştı. "Taraftara polis ablukası" propagandası yapan Amedspor taraftarı, stad önünde taşkınlık çıkarttı.
Yeniakit.com.tr
TFF 2. Lig'in 21. haftasında Amedspor, Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Amedspor'un daha önceki maçlarında yaşanan olaylar sebebi ile İstanbul Arnavutköy'de oynayacağı mücadele için taraftar yasağı getirilmişti.
Yasağa uymayan Amedsporlu taraftarlar, stad önünde emniyet engeli ile karşılaştı.
Amedspor taraftarı çeşitli sloganlarla taşkınlık çıkarttı.
Amedsporlular, emniyet müdahalesine ilişkin "Taraftara polis ablukası" yaygarası kopardı.
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