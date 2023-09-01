  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yasak kalktı tezgahlar bereketlendi! Balık fiyatlarında son durum...
Ekonomi

Yasak kalktı tezgahlar bereketlendi! Balık fiyatlarında son durum...

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:57:00 -

Samsun’da balıkçıların ‘Vira Bismillah’ diyerek başladığı balık av sezonunda tezgahlara ilk balıklar gelmeye başladı.

Avlanma sezonun ilk gününde balıkçılar genellikle mezgit ve istavrit tuttu.

Mezgit 50 TL, istavrit 50 TL, kefal 50 TL, palamut 4 tane 100 TL, somon 70 TL, levrek 140 TL, sazan 40 TL’den satışa sunuluyor.

İlk gün tezgahlarda en çok mezgit ve istavritin bulunduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezonu açtık ve bugün itibarıyla 'Vira Bismillah' dedik. İlk gün olduğu için tezgah biraz zayıf ama gene bir şeyler var. Mezgit ve istavrit var. Alabalık, çupra, palamut gibi çeşitli balıklar var. Geçen sene palamut bolluğu vardı. Bu sene ise denizde hamsi gözüküyor. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyecek" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlar ise hamsiyi ve balık yemeyi özlediklerini, yeni sezon açılmasıyla ucuz balık yemeyi umduklarını ifade ettiler.

Eylül ayında hangi balık yenir?
Eylül ayında hangi balık yenir?

Yaşam

Eylül ayında hangi balık yenir?

...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi
...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi

Gündem

...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi

Balıkçılar geceyi gündüze çevirerek denize açıldı
Balıkçılar geceyi gündüze çevirerek denize açıldı

Yerel

Balıkçılar geceyi gündüze çevirerek denize açıldı

Av yasağı bitti, sezonun ilk balıkları avlandı
Av yasağı bitti, sezonun ilk balıkları avlandı

Gündem

Av yasağı bitti, sezonun ilk balıkları avlandı

Egeli balıkçılar ilk avdan umutla döndü: 'Bereket versin' demesini bileceksin! İlk kez görüntülendi
Egeli balıkçılar ilk avdan umutla döndü: 'Bereket versin' demesini bileceksin! İlk kez görüntülendi

Aktüel

Egeli balıkçılar ilk avdan umutla döndü: 'Bereket versin' demesini bileceksin! İlk kez görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23