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Avrupa Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı
Avrupa

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Fransa'da, karşılaşma sonrası yaşanan olaylarda 160'tan fazla kişi gözaltına alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Fransa'da, karşılaşma sonrası yaşanan olaylarda 160'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa ile İspanya arasında dün oynanan Dünya Kupası yarı final maçının ardından başkent Paris ile Lyon kentinde şiddet olayları yaşandı.

Auvergne-Rhone-Alpes Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir grup, Fransa-İspanya maçı sonrası Lyon'daki Bellecour Meydanı'nda toplandı.

Valilik açıklamasında, gruptakilerin güvenlik güçlerine yabancı cisimler ve havai fişek attığı belirtildi.

 

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, grubu dağıtmak için müdahalede bulunurken, şiddet olaylarına karışan kişiler gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon'da çıkan şiddet olaylarında 20 kişi gözaltına alınırken, Guillotiere Mahallesi'nde kurşunla yaralanan bir kişiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğü kaynakları, başkent ile çevresinde çıkan olaylarda 141 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'nin Dallas kentinde dün oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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