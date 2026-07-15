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Yeniakit Publisher
3 aylık yasak bitti! Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağ attı

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3 aylık yasak bitti! Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek ağ attı

Dünyada yalnızca Van Gölü’nde yaşayan inci kefali için uygulanan üç aylık av yasağı sona erdi. Teknelerinin bakımını tamamlayan balıkçılar, yeni sezon için yeniden göle açıldı.

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Foto - 3 aylık yasak bitti! Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağ attı

Van Gölü’nde inci kefali avı için beklenen gün geldi.

#2
Foto - 3 aylık yasak bitti! Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağ attı

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üreme dönemine denk gelen 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesiyle yeni av sezonu başladı. Üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak amacıyla göl üzerinde, karada ve havadan jandarma, polis, sahil güvenlik, ilçe belediyeleri zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri uygulanan yasak süresince kaçak avcılığın önlenmesi için bölgede yoğun denetimler gerçekleştirildi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üreme döneminde derelere göç ederek akıntının tersine yüzüyor ve önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyor. Her yıl binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği bu doğal göç, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

#3
Foto - 3 aylık yasak bitti! Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağ attı

Av yasağı süresince teknelerini karaya çıkaran balıkçılar, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak yeni sezon için hazırlık yaptı. Yasağın sona ermesiyle sabahın erken saatlerinde göle açılan balıkçılar, uzun bir aranın ardından ağlarını yeniden suyla buluşturdu. Bu senenin bereketli geçmesini temenni eden balıkçılar, 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp 'Vira Bismillah' dedi.

#4
Foto - 3 aylık yasak bitti! Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağ attı

20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten 3 çocuk babası İbrahim Arslan, ailesinin geçimini inci kefali avcılığıyla sağladığını söyledi. Arslan, "Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorum. Ailemi balıkçılık yaparak geçindiriyorum. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık yasak sürecinde teknelerimizin bakımını yaptık. Yasağın bitmesiyle birlikte ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

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