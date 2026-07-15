3 aylık yasak bitti! Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek ağ attı

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üreme dönemine denk gelen 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının sona ermesiyle yeni av sezonu başladı. Üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak amacıyla göl üzerinde, karada ve havadan jandarma, polis, sahil güvenlik, ilçe belediyeleri zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri uygulanan yasak süresince kaçak avcılığın önlenmesi için bölgede yoğun denetimler gerçekleştirildi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üreme döneminde derelere göç ederek akıntının tersine yüzüyor ve önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyor. Her yıl binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği bu doğal göç, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.