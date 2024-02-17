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Ekonomi Yasak kalktı, Çinliler dönüyor! Kişi başı bin dolar ödüyor
Ekonomi

Yasak kalktı, Çinliler dönüyor! Kişi başı bin dolar ödüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-17 07:22:00 -
Yasak kalktı, Çinliler dönüyor! Kişi başı bin dolar ödüyor

Turizmde yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan Türkiye gözünü Uzakdoğu'ya dikerken Çinli turist rotasını yeniden ülkemize kırdı. Geçen yıl tatil amaçlı Türkiye'ye 50 bin Çinli turist gelirken bu yıl 7 kat artış beklendiği ifade ediliyor.

Turizmde yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan Türkiye, gözünü Uzakdoğu'ya dikti. Rusya ve Avrupa gibi ana pazarların yanı sıra uzak ülkelerden de turist getirmek için çalışmalarını hızlandıran turizmciler, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'e yeniden odaklandı.

7 KATINA ÇIKACAK

Hatırlanacağı üzere Çin Halk Cumhuriyeti 2018'i "Türkiye Turizm Yılı" ilan etmiş, 2019'da da Çin'den gelen turist sayısında 426 binle rekor kırılmıştı. Ancak tüm dünyayı sarsan Kovid-19 nedeniyle Çin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmiş, ülkede tur satışı yasaklanmıştı. 2023'te bu yasakları kaldıran Çin, Eylül 2023'te de Türkiye'ye tur satışlarını başlattı. 2023'te Türkiye'yi transit yolcularla birlikte ziyaret eden Çinli turist sayısı 248 bin olurken, bunun 50 bini eylül-aralık döneminde paket satın alıp, tatil yaptı. Sabah'ın haberine göre, Çin'de asıl sıçrayışın bu yıl yaşanacağını belirten turizmciler, Çinli turist sayısının 7 kat artarak 350 bini bulacağını belirtiyor.

TALEP ÇOK GÜÇLÜ

Çinli turistin yüzde 80'inini Türkiye'ye getiren Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Çinli turistin Türkiye talebinin çok güçlü olduğunu kaydetti. Körükçü, "Geçen yıl tur satışlarına eylül ayında izin verildi. O nedenle sınırlı bir sürede paket satışları oldu. Ancak bu yıl talep oldukça yüksek. 350 bin aşkın Çinli turist bekliyoruz" dedi.

1.000 $ HARCIYORLAR

Çinli turistin sahil değil kültür turizmi için geldiğine dikkati çeken Körükçü, "İstanbul'da inip Çanakkale, Kuşadası, Pamukkale, Antalya, Konya, Kapadokya, Safranbolu'yu dolaşıp yine İstanbul'dan dönüyorlar. Çinliler ortalama 8 gece konaklıyor. Müze ve ören yerlerini ziyaret ediyorlar. Burada alışveriş de yaptıkları için bölge esnafına ciddi katkı sağlıyorlar. Bir Çinli turistin ortalama bıraktığı gelir 800 ila 1.200 dolar arasında değişiyor" diye konuştu.

Çinlilerin Güneydoğu Anadolu turlarına ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Körükçü, "Yaz için bu bölgelere de rezervasyon oluşmaya başladı. Adıyaman Nenrut, Urfa Göbeklitepe ve Gaziantep turlarını satın alıyorlar" ifadelerini kullandı.
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UZAKDOĞU 1 MİLYONU AŞACAK

Kovid sonrası Uzakdoğu'dan gelen turist sayısında ciddi bir gerileme yaşandığını anlatan Ahmet Serdar Körükçü, 2024'ün yeniden toparlanma yılı olduğunu kaydetti. Körükçü, "Geçen yıl Çin, Japonya, Tayvan, Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur, Hong Kong, Hindistan, Vietnam ve Filiphinler'den toplam 475 bin kişi geldi. Bu yıl sayının 1 milyonu aşacağını düşünüyoruz. Ancak bu verilere transit yolcular dahil değil. Sadece paket alıp Türkiye'ye tatil amaçlı gelen kişileri baz alıyoruz" dedi.

HAVAYOLLARI SEFERLERİNİ ARTIRDI

Havayolu şirketlerinin de Çin-Türkiye seferleri arttı. Türk Hava Yolları (THY) Pekin, Şanghay, Guangzhou, Hong Kong ve Taipei'ye uçarken, Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern günde bir olmak üzere Pekin'den İstanbul'a haftada 7 sefer düzenliyor. Yine Çinli havayolu şirketleri China Eastern Şangay'dan, Sichuan Airlines ise Chengdu'dan İstanbul'a uçuyor.

 

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