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Yerel Yasak bölgede kazı esnasında bulundu! Alan 6 kamera ile 24 saat izleniyor
Yerel

Yasak bölgede kazı esnasında bulundu! Alan 6 kamera ile 24 saat izleniyor

Bursa'da yapılan kazı çalışmaları esnasında bir zeytinlik alanında 5 lahit bulundu. Alanda yüksek güvenlik önlemleri alınırken arazi 6 kamera ile her an izlenmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:10:00 -
Yasak bölgede kazı esnasında bulundu! Alan 6 kamera ile 24 saat izleniyor

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi mevkisindeki kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı. Bölgede kaçak kazıların meydana gelmesinden ötürü, yetkililer 'lahit tarlası'na ilişkin önlemler aldı.

Sit alanı ilan edilmesiyle birlikte çevresi tel örgülerle çevrilen alan, aynı zamanda her saniye kayda alan ve gece görüş özelliğinin yanı sıra yüksek teknolojiye sahip 6 kamera ile dikkatle takip ediliyor. Mezar odasının üzeri ise, özel branda ile kapatılarak, yağmurdan zarar görmemesi amaçlandı.

"Yasak bölgedir girilmez"

Bölgede jandarma ekipleri de sık sık devriyeler atarak, olası tehditlere karşı caydırıcı gücü oluşturuyor. Ayrıca bölgenin girişinde, 'Yasak bölgedir girilmez’ ve 'Bu alan kameralarla izlenmektedir' yazılı tabelalar da dikkat çekiyor.

Kraliçenin mezarı olabilir

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor. Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik’teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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