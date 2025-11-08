  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi koyduğu yasağı kendisinin deldiği, en yetkili ağızdan tescillendi.

CHP Lideri Özgür Özel’in “CHP il yönetimlerinde yer alan kişiler belediyelerde görev alamaz” genelgesini kendi çocukluk arkadaşı için esnettiği, bir basın toplantısında sorulan soruya CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in verdiği cevapla ortaya çıktı.

ÖZEL’İN ÇOCUKLUK ARKADAŞI DEMİRHAN GÖZAÇAN’A İLTİMAS

CHP Manisa İl Yöneticisi olan Özel’in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan’ın, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak atandığı ve belediyenin iştirak şirketlerinden MANULAŞ’ın yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

“BURASI SAYIN GENEL BAŞKANIN MEMLEKETİ”

Konuya ilişkin sorulan soruya cevap verirken söz konusu bilgiyi doğrulayan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, bu atamanın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde yapıldığını açıkladı. Özalper, “Arkadaşlar burası Sayın Genel Başkanın memleketi ve emin olun ki bazı işler yapılırken hem genel merkezin hem Sayın Genel Başkanın bilgisi dahilinde yapılır. Yapılmıştır da. Demirhan Beyin Genel Merkezin bilgisi dahilinde hem il yönetiminde hem Büyükşehir’de devamlılığı sağlandı” dedi. 

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı
CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

Gündem

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: "CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor"
AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Gündem

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi
Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi

Gündem

Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23