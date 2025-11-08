Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Lideri Özgür Özel’in “CHP il yönetimlerinde yer alan kişiler belediyelerde görev alamaz” genelgesini kendi çocukluk arkadaşı için esnettiği, bir basın toplantısında sorulan soruya CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in verdiği cevapla ortaya çıktı.

ÖZEL’İN ÇOCUKLUK ARKADAŞI DEMİRHAN GÖZAÇAN’A İLTİMAS

CHP Manisa İl Yöneticisi olan Özel’in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan’ın, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak atandığı ve belediyenin iştirak şirketlerinden MANULAŞ’ın yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

“BURASI SAYIN GENEL BAŞKANIN MEMLEKETİ”

Konuya ilişkin sorulan soruya cevap verirken söz konusu bilgiyi doğrulayan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, bu atamanın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde yapıldığını açıkladı. Özalper, “Arkadaşlar burası Sayın Genel Başkanın memleketi ve emin olun ki bazı işler yapılırken hem genel merkezin hem Sayın Genel Başkanın bilgisi dahilinde yapılır. Yapılmıştır da. Demirhan Beyin Genel Merkezin bilgisi dahilinde hem il yönetiminde hem Büyükşehir’de devamlılığı sağlandı” dedi.