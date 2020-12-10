  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu
Aktüel

Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:43:03 -
Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

ANKARA (AA) - İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 41 düzensiz göçmen Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara'da operasyon düzenledi.

Gölbaşı'nda 12, Altındağ'da 11, Mamak'ta 8, Keçiören'de 5 ve Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde de 5 kişi olmak üzere 34'ü Afganistan, 7'si Özbekistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay