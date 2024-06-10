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Gündem Yasa değişikliği geliyor! Ceza yağacak...
Gündem

Yasa değişikliği geliyor! Ceza yağacak...

Yeniakit Publisher
2024-06-10 08:47:00 -
Yasa değişikliği geliyor! Ceza yağacak...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor. Öğretmenlere şiddete ağır ceza öngören kanun değişikliğinin meclise gelmesi bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, eğitimde şiddetin önlenmesi, yeni yargı paketi... Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE CEZA YAĞACAK

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak, öğretmen adayları atamalarından önce burada eğitim alacak.

9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR

9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
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Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Casusluk faaliyetleri ile etkin mücadele içinTürk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenecek.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN DÜZENLEME

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için de AK Parti grubunda çalışmalar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi siyasi parti genel başkanları da mesajlarını grup toplantılarından verecek.

Öğretmen şiddeti güvenlik kamerasında
Öğretmen şiddeti güvenlik kamerasında

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Öğretmen şiddeti güvenlik kamerasında

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