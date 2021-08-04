YAŞ terfi edenler 2021 YAŞ terfi edenlerin listesi! YAŞ atamalar son dakika...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan binlerce subayın gözü kulağı YAŞ kararlarında. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. YAŞ toplantısında generallerin terfi ve atamaları karara bağlanacak. 2021 YAŞ kararları ile de görev süresi dolmuş olan komuta kademesinin görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırmaları gerçekleşmiş olacak.

YAŞ kararları kimler terfi edecek?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı. YAŞ'ta geçen yılki şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor. YAŞ’ta terfi edenler 2021 listesi açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

2021 YAŞ TERFİ KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

2020 YAŞ terfi listesi şöyle olmuştu: