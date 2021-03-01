Yaş gruplarında yüzde 85 aşılama oranı ile dünyanın önündeyiz! Türkiye salgın sürecinin en başarılı 3 ülkesinden biridir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile kademeli normalleşmeye geçmeye hazırlandığımız bu günlerde kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Normale dönüşün kalıcı olması için tedbirlere sıkı sıkıya riayetin ve aşılamanın şart olduğunu kaydeden Doç. Dr. Şaşkın, Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu, Çin’den alınan aşının da hem dünyanın en güvenilir aşısı konumunda bulunduğunu hem de mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’nin pandemi ile mücadelede ve aşılamada sıralamanın çok çok üzerinde olduğunu belirten Şaşkın, virüse karşı en etkili gücün de aşılamada olduğuna dikkati çekti. Başhekim Şaşkın’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye’nin pandemi ile mücadelesini nasıl konumlandırıyorsunuz?

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten üç ülkeden biri Türkiye’dir. Bir defa pandemiye çok hazırlıklı yakalandık. Dayanıklı başlandık. Hastaneler, sağlık müdürlükleri valilikler vesaire koordinasyon halinde hareket etti. ABD’deki Avrupa’daki o kaotik görüntülerin hiç biri olmadı. Hastanelerin ve yoğun bakımların doluluk oranları hep kontrol altındaydı. Bunun ana nedeni de yeterli sağlık gücümüzün olmasıydı. Ben kendi hastanem için söyleyeyim; en ufak bir araç gereç sıkıntısı bile çekmedik. Ne istediysek anında bize ulaştı. Bakanlık bir algoritma belirlemişti ve o algoritma çerçevesinde yönetim yapıldı.

Başarımız dünya gündeminde

Aşılama süreci uzun zamandır devam ediyor. Gelinen nokta hakkında bilgi verir misiniz?

Çin aşısı halihazırda dünyadaki en güvenilir aşıdır. Yapılan gruplandırmalardaki aşı oranımız ise yüzde 85 civarındadır. Dünya ölçekli baktığımızda bu oldukça iyi bir skala. Avrupa’da bile çoğu ülkede aşı başlamamışken biz yaş gruplarına oranlarda, yüzde 85’i yakaladık.

Aşı karşıtlığı da maalesef toplumda oldukça yaygın. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Aşı, yeniden normale dönüş için şart. Virüsün etkili bir tedavisi yok. Aşıdan başka bir alternatifimiz yok. Aşısız vücudumuzun direnç kazanması mümkün değil. Ya ağır bir şekilde geçireceğiz antikor oluşacak ya da hızlı bir şekilde aşılama yapacağız. Ve vücudumuz virüsü tanıyacak. Aşı konusunda sosyal medyaya değil bilim adamlarına kulak verilmelidir. Bakanlığın açıklamaları en doğru kaynaktır. Sosyal medyada ki mesnetsiz iddialara asla itibar etmemek gerek.

Şehir hastaneleri yükü sırtladı

Şehir Hastaneleri büyük bir yükü sırtlayarak pandemi dönemini başarıyla atlamamızı sağladı. Siz bir bilim insanı olarak bu hastaneleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şehir Hastaneleri çok lüks. Ekipman ve doktor yeterliliği bakımından göz doldurucu. Bu hastanelerin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu yaşanılan bu salgın süreçte gördük. Bu tip salgınlara ancak bu tarz hastanelerle karşı koyabilirsiniz. Bütün branşların olduğu, etkili bilim adamlarının olduğu bu hastaneler sürecin başarıyla yönetilmesinde çok önemli etki yaptı.

Kademeli normale dönüş başlıyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Pandemi süreci hâlâ devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına ne kadar riayet edersek normale o denli yaklaşırız. Bu virüsü aşılanarak yeneceğimizi unutmamalıyız. Virüs teşhisi konmuşsa verilen ilaçları kullanmalıyız. Aşılama konusunda dünyada bu işi en iyi yöneten ülkelerden birisiyiz. Hollanda televizyonlarında şu anda Türkiye’nin aşılama başarısı belgesel olarak yayımlanıyor. Normalleşmenin ülkemizde daha hızlı hayata geçmesi için herkes devletine güvenip aşılarını olmalı.