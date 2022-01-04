Yaş geldi 80’e hâlâ tilkilik peşinde

Başörtüsü karşıtlığıyla bilinen eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Cumhuriyet gazetesinde yazı yazmaya başladı. Gazete Kanadoğlu için, “Bir yurtseverin Cumhuriyet karşıtları ile savaşı” ifadesini kullandı. İslami değerlere karşı mücadelesi "Cumhuriyet karşıtları ile savaş" olarak nitelenmesi dikkat çekerken, CHP zihniyetinin helalleşme açıklamaları tekrar gündeme geldi. CHP'nin gazetesi Cumhuriyet'te yaşanan bu gelişme sonrası, CHP ile yol yürüyen ve "AK Parti'ye kaybettirdik" diye sevinen Saadet Partisi tekrar akıllara geldi. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun, "Dindarları yolunacak kaz görüyor, FP’yi kapattırdığını anlatmıyor!" başlıklı yazısı şu şekilde:

Dün dış ticaret rakamları geldi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yine arttı.

Bunun üzerinden yorumlarda bulunacaktım.

“Böyle bir Türkiye’de, dövizin değer kazanmasının, hangi ekonomik ilke ile uyumlu olabileceğini” sorgulayacaktım.

“3 Ocak’ta enflasyon rakamı açıklanacak, ardından seyredin doların tırmanışını” diyenlere cevap verip, dün sabah 13,80’lerle başlayan doların, enflasyon açıklandıktan sonra akşam 13’lere inişinin utandırmadığı rezil ekonomistleri listeleyecektim.

“2021’de turizm gelirimiz 10 milyar doları bulsun, öpün başınızın üstüne koyun” diyen ahlaksız gazetecileri deşifre edip, rakamın 24 milyar dolar olduğunu hatırlatacaktım.

“Emekli nasıl geçinsin? 1,500 TL emekli maaşı mı olur” diyenlere, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı “En az emekli maaşı 2,500 TL oldu” müjdesini aktarıp, “Yaparsa, yine AK Parti yapar” diyecektim.

Ekonomi üzerine rakamları, yine değerlendiririz.

Ama ekonomide küçük küçük de olsa, bu iyileşmeleri gören gözler olmalı ki..

Bir faydası olsun..

Rakamlara hep tersinden bakan gözler tedavi olmalı ki, gidişat iyi değerlendirilsin..

Yoksa..

“Hah hah ha.. İhracat rekor kırdı ama.. İthalat da rekor kırdı, naber” diyenlere, ne anlatsanız boş.

“Turizm geliri 24 milyar dolar ama, salgın öncesi rakamlara hâlâ ulaşamadınız kanka” diyenlere, ne söyleseniz boş.

“Emeklinin asgari aylığı 2,500 TL olsa ne çıkar? Elektriğe ne kadar zam geldi haberiniz var mı?” diyenlere, istediğiniz kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “2002 yılında asgari ücretin % 47’sine karşılık gelen elektrik harcaması, kw cinsinden bugün harcarsanız, asgari ücretin sadece % 12’sini kullanmış oluyorsunuz” anlatımını aktarın, nato kafa nato mermerlere izah edemezsiniz.

Öyle ise..

Biz, olaylara kökten bakış açısını değiştirecek, şok vurgulara eğilelim.

Kapalı gözleri açmak için, gizlenen gerçekleri hatırlatalım.

“Vebalin büyüğü AK Parti’de” diyerek, CHP’nin günahlarını aklayıp paklamaya çalışanlara uyarımızı yapalım.

Buyrun, başlıyoruz..

CHP’nin yarı resmi Pravda’sı Cumhuriyet gazetesinde başlayan yazı dizisinde, dün de Sabih Kanadoğlu, itiraflarını sürdürüyor.

“Cumhuriyet’in savcısıydım” diye başlık atmışlar..

Başlığın da üstüne, “Bir yurtseverin Cumhuriyet karşıtları ile savaşı” ifadesini yerleştirmişler..

Not alın bu ifadeyi: “Cumhuriyet karşıtları ile savaş.”

Not alın ve Saadet Partili kimi görürseniz sorun:

“CHP hani helallik istiyordu? Bu savaş neyin savaşı? Kime karşı savaş? ‘Cumhuriyet karşıtları’ndan kasıt, dindarlar değilse, kimler?”

Evet..

Temel Karamollaoğlu’ndan başlayın..